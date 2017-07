Kunstnerkoloni i CosmosHallen

KulturCosmosgruppen , BilledCosmos, arrangerer for tredje år i træk midt i sommerferien kunstnerkoloni i CosmosHallen i Viby Sj. Her kan både voksne og børn komme og tage del i forskellige kunstneriske aktiviteter. Børn under 10 år skal have en voksen med sig, gerne en som også selv har lyst til at lege kunstner. Husk tøj, der godt må blive snavset.

Kunstnerkolonien holdes over seks dage fra 13. til 19. juli, hvor der hver dag er åbent i hallen kl. 10-16. Det foregår torsdag, fredag lørdag i uge 28 og mandag, tirsdag, onsdag i uge 29. Søndag er der lukket.

Grundlæggende kan man komme med sine egne materialer og arbejde sammen med andre. Eller man kan kigge ind og se, hvad der foregår. Det koster ikke noget.

Prisen for at bruge de materialer, BilledCosmos stiller til rådighed, er 20 kr. pr. deltager pr. dag. Man kan købe ekstra materialer f.eks. malerlærreder og akrylmaling.

I Kunstnerkoloni kan man tegne og male, prøve Sten/Saks/Papir værkstedets muligheder, skabe genbrugskunst, forme ler og male sandspartelbilleder.

Og så er der to helt specielle tilbud: Byg modelteater og mal trompe l’oeil-billeder på døre.

Modelteaterworkshoppen lægger op til den modelteaterfestival, som KulturCosmos holder i Viby 7.-8. oktober i samarbejde med Viby Bibliotek og Dansk Modelteater Forening. I kunstnerkolnien bliver opgaven at bygge et modelteater og måske skabe en forestilling. Her er brug for samarbejde mellem voksne og børn.

Den sidste opgave, der tages hul på i kunstnerkolonien er projekt trompe l’oeil, hvor planen er at male billeder, der ser meget realistiske ud på en række døre, som skal udstilles i forbindelse med høstfesten i Viby 26. august 2017. Dette projekt bliver måske ikke færdigt i sommerferien, men kan fortsættes, når BilledCosmos 19.-20. august holder høstmaleworkshop i CosmosHallen.

Mere information kan fås ved at skrive til info@kulturcosmos.dk