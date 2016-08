Kulturnat trak folk af huse

Af Anne Dahl Bertelsen

Musik og mennesker fyldte Borups gader under kulturnatten i fredags. Hos Borup Kino, der for første gang deltog i kulturnatten med fuldt program, var der trængsel aftenen igennem.

Så mange mennesker lagde i løbet af fredagen vejen forbi Borup Kino, at det ifølge formanden for den frivilligt drevne biograf, Søren Rislund, ind i mellem var på kant med brandmyndighedernes restriktionerne for brugen af lokalerne.

- Vi har plads til 180 mennesker i biografen. Jeg tør næsten ikke sige noget, men på et tidspunkt var der rigtig mange, griner Søren Rislund.

Anledningen var Borup Kulturnat, der traditionen tro bød på et væld af musikalske indslag og aktiviteter i Borups gader, kirke, kulturhus - og i år også kino.

Under tidligere kulturnætter har Borup Kino holdt åbent hus, men i år havde folkene bag biografen valgt at deltage i kulturnatten med et fuldt program.

God reklame

Programmet i biografen bød blandt andet på visning af korte sketches på lærredet og en kagekonkurrence, der blev vundet af unge Dagmar med en »meget god, jordnøddebaseret chokoladekage«.

Om aftenen spillede to bands, De Små Grå fra Ejby samt Borup Kinos Pickup Band - et til lejligheden sammensat band med blandt andre biografformanden selv. Største trækplaster viste sig dog at være Borup Skoles kor.

- Når man har et børnekor på scenen, følger en hel del forældre og bedsteforældre med. Salen var helt fyldt op, fortæller Søren Rislund, der alt i alt betegner biografens deltagelse i kulturnatten som en succes.

- Det var en umådelig succes, som vi er vældig glade for. Der var omsætning i vores lille kiosk, og det er vi naturligvis meget godt tilfredse med, siger Søren Rislund.

Han fortæller, at biografen formentlig vil deltage i kulturnatten på lignede vis næste år.

- Vi må nok konstatere, at vi har været lidt for dovne de andre år. Efterhånden er vi blevet til en rigtig biograf med visninger fem gange ugentligt og 60 frivillige. Det har været en løbende proces at komme på landkortet og være en ting i Borup. Folk kan stadig blive overraskede over, at vi eksisterer. Så vi kan sådan set ikke gøre nok for at profilere os selv, og det her har været en vældig profilering, siger han.

Fyldt i kulturhuset

I det hele taget var der gang i Borup i løbet af kulturnatten, fortæller Henry Rossle, der er formand for Skovbo Kunstforening og medlem af Kulturforeningen i Skovbo.

Festlighederne blev skudt i gang sidst på eftermiddagen af Jensen Street Paraders, der spillende gik igennem byens centrale gader. Herefter tog de indendørs aktiviteter i blandt andet kulturhuset over.

I kulturhuset blev der i år afholdt to koncerter samt fernisering på en kunstudstilling.

- Der var et fantastisk vejr, og byen var fyldt med mennesker. Hele aftenen var der også fyldt i kulturhuset, hvor det mest spændende nok var den afsluttende koncert med New Orleans Delight, der havde den amerikanske sangerinde Marilyn Keller med, fortæller Henry Rossle om arrangementerne i kulturhuset, der aftenen igennem havde besøg af omkring 100 mennesker.