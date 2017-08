KulturCosmos gav den hele armen til Vibys høstfest

KulturCosmos stærkeste bidrag til Vibys Høstfest var dobbeltkoncerten i CosmosHallen lørdag aften, som var arrangeret i samarbejde med Ramsø Musikhus.

Nikolaj og Piloterne kom godt ud over scenen med egne sange og fin kontakt til publikum, og det lokale band, Professor Longhair, forstod også at begejstre de feststemte og danseglade. Stemningen var fin hele aftenen, selv om KulturCosmos og Ramsø Musikhus godt kunne have ønsket flere deltagere.

Fra morgenstunden og frem til kl. 14 var der åbent i CosmosHusets cafe, og på CosmosTorvet spillede Carlssons A Train i fint vejr, mens KulturCosmos frivillige sørgede for udskænkning i baren.

I CosmosHallen viste norske Karoline Hoel Sandberg sit afgangsprojekt fra Kunstakademiets Designskole. Det er gået ud på at omskabe en brugt industribygning til et spændende kulturhus. Karoline Sandberg havde fundet frem til Vibys Cosmoshal gennem Kulturhusene i Danmark. Mange kom i forbindelse med høstfesten ind i CosmosHallen og så hendes modeller og tegninger, der kan give inspirationer, selvom ombygningen næppe bliver gennemført i Viby.

I CosmosHallen kunne man også se de ni døre, medlemmer af BilledCosmos har skabt om til forholdsvis realistiske malerier, og i CosmosHuset var der fernisering på fotoudstillingen "4130 Her og Nu", som kan ses frem til 9. november. Fotoudstillingen har 11 deltagere.

Rita Thorsen, formand for KulturCosmos, er meget tilfreds med dagens forløb og takker de mange frivillige og hyrede folk, der medvirkede til at gennemføre arrangementerne både i huset, i hallen og udenfor.