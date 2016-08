Konkurrence-vindere fundet hos danbolig og Nordea

Hovedgaden i Borup summede af liv, og var som forvandlet for en stund, da kulturnatten i fredags var en realitet – og det imponerende sommervejr sikrede mange besøgende – også hos danbolig, som havde besøg af Nordea fra Køge.

Nordea havde en konkurrence med, hvor man skulle gætte antallet af balloner i en bil, for at udløse en præmie.

Der var ligeledes, traditionen tro, mange der gættede med i danbolig’s hammerslag-konkurrence. Igen var der "lånt" et par solgte ejendomme fra danbolig-kollegaer "langvejs fra" – og den rigtige salgspris skulle gættes. I år skulle der gættes salgspriser på to ejendomme, der begge lå med flotteste udsigt. Den 158 kvm rene idyl ved Hasle på Bornholm få meter fra lystbåde havnen var netop blevet solgt for 2.975.000,00.



Den stråtækte bindingsværks-perle på Lolland med udsigt til Fejø og Rågø var for en måneds tid siden solgt for kr. 1.945.000,00



Der var utrolig mange, der havde lyst til gætte med og "lege ejendomsmægler for en dag" – og bud på salgspriserne spændte vidt. Og det er sjældent, at der ikke var en eneste der havde gættet helt præcist rigtigt på de to salgspriser. Der måtte derfor trækkes lod imellem de bud der var tættest på.



Vinderen blev derfor: Kari Rasmussen, Nr. Dalby

Der var ligeledes mange deltager i ’ballon-konkurrencen’, og her kom gættene meget tæt på det præcise antal, som var 116 balloner. Der er trukket lod mellem de par bud, som kom tættest på – vinderen er 1 fra, at have gættet det rigtige antal.

Vinderen blev: Tommy Nielsen, Borup



Tak for de mange deltagere lyder det fra danbolig og Nordea – og stort tillykke til vinderne. Præmierne kan afhentes hos danbolig Borup.