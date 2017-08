Kom på besøg på Svenstrup Gods med Grænseforeningen

Søndag den 20. august kl. 14.00 besøger Grænseforeningen for Ringsted og Omegn Svenstrup Gods ved Borup. Efter tre succesfulde rundvisninger på Giesegaard Gods, er turen nu kommet til det smukke Svenstup Gods, hvor der venter deltagerne en spændende rundvisning både indenfor i godsets bygninger og i parken. I øvrigt har godset været brugt som lokation i forbindelse med indspilningen af filmen "Brandbørge rykker ud."

Svenstrup Gods har en lang og spændende historie, som fører os helt tilbage til Middelalderen, hvor det var en større gård, der hørte til Antvorskov Kloster. Gården kendes dog allerede i 1200-tallet, hvor den tilhørte enken Ingerd Sunesen. I 1454 blev Svenstrup byttet til Roskilde Bispestol, og det var kirkens ejendom indtil Reformationen i 1536, hvor kronen overtog kirken besiddelser, herunder Svenstup. I 1666 kom Svenstup igen på private hænder.

Svenstrup har haft skiftende ejere indtil 1751, hvor Frederik Oertz solgte Svenstrup til Peter Johansen Neergaard. Derfor kunne Svenstrup Gods den 11. december 2001 fejre sit 250 års jubilæum i samme families eje. I 9 generationer er godset gået i arv fra far til søn i en ubrudt kæde. Det er en lang og fantastisk historie, hvor det smukke midtsjællandske gods har dannet rammen om familiens liv under meget forskellige vilkår. Det starter under enevælden med hoveri og livegne bønder og ender i vore dages moderne demokratiske samfund.

Kommer du kørende ad vejen fra Borup kan du se de flotte hvide bygninger beliggende i den store park. Hele landskabet er formet efter at her ligger en herregård. Store marker og åbne sletter. Over 200 år gamle ege i Dyrehaven, som danner optakten til det imponerende anlæg. Derefter kommer græsmarkerne og til sidst de store flotte plæner helt op til bygningen. Prøv at tænke på det liv der har været den gang godset beskæftigede flere hundrede mennesker.

I dag er magten i samfundet delt mellem den dømmende, den udøvende og den lovgivende magt. Sådan har det ikke altid været. Svenstrup Birk var en retskreds med lokaler på godset som kunne afgøre mindre sager og dommeren det var godsejeren, som også stod for at holde lov og orden. Svenstrup var på det tidspunkt et af landets største godser og ønskede ikke indblanding fra statsmagtens side.

Men det gik ikke altid lige godt. Efter at have bygget hovedbygningen i 1781 forsøgte Jens Bruun Neergaard at forhindre staten i at bygge hovedvejen mellem Roskilde og Ringsted. Han var ærgerlig over de mange byggematerialer, der skulle skaffes, og at hans hoveribønder var væk fra arbejdet i marken. Det lykkedes ham at forsinke arbejdet i 6 år ved på alle mulige måder at lægge hindringer i vejen, og det var først, da Generalvejskommissionen afgjorde, at byggeriet skulle gennemføres, at han måtte give sig.

Hans kone Ane Marie Møller købte Skjoldenæsholm og flyttede derover og de to ejendomme hørte samme i næsten 100 år. På Svenstrup fortsatte en meget konservativ administration, med det resultat at der opbyggedes en meget flot skov med mange gamle træer. Driften var ikke altid lige moderne, og en gang blev bønderne så gale på den tyske forvalter, at de mødte op på hovedbygningen med le og spade for at kræve deres ret. Den tyske forvalter blev sendt ud af bagdøren, og alle gik hvert til sit uden at nogen kom til skade.

Den lange historie og traditionerne betyder meget for dagens arbejde på godset. For det første vedligeholdes bygningerne med stor pietetsfølelse og der er gjort en særlig indsats op til jubilæet. Indboet som næsten alt sammen stammer fra tiden omkring 1750 bliver også løbende restaureret så det fremstår i god stand. De mange samlinger er registreret og under løbende tilsyn af kyndig personer. Ikke alt er som dengang. En nænsom, men meget grundig restaurering i 1895 fornyede og moderniserede hovedbygningen så den kom til at se ud som den gør i dag. Det gjorde den mere velegnet som herskabshjem og dekorerede væggene med smukke malede tapeter.

Jo, Svenstup Gods har en spændende historie, og dagens guide er en persen, der kender godsets historie, da det er ejeren selv, Christian baron Wedell-Neergaard, der viser rundt og fortæller nogle af de historier, der knytter sig til godset. Vi slutter rundvisningen af med kaffe og kage. Turen er åben for alle, og tilmelding skal ske til bestyrelsesmedlem i Grænseforeningen Finn Andersen på tlf. 2857 8431 helst efter 17.00 og i weekenden. Sidste frist for tilmelding er 17. august, og princippet først til mølle gælder.

Finn Andersen

Grænseforeningen

for Ringsted og Omegn