Kom og mød natteravnene til høstfesten

Har du eller dine børn mødt Natteravnene i Viby eller i Roskilde? Det kunne være en fredag eller lørdag aften. Vi er der i vores gule jakker med bolsjer, tatoveringer og kondomer i lommerne. Siden høstfesten sidste år har Natteravnene været tilstede i Viby hver gang, der har været natsjov i Idrætshallen. Vi har fået mange gode snakke med de unge og deres forældre, som kommer til og fra Hallen.

Vi kan fortælle en masse gode historier om glade unge, der fortæller om hverdag, skole, eksaminer. De deler de glade oplevelser og nogle fortæller om kærestesorger, dumpede eksaminer eller for meget fravær.…vi taler også nogle gange om sikker sex, når vi uddeler kondomer i toget fra Viby mod Roskilde sent fredag aften, hvor vi følger de unge på vej i byen og tilbage igen.

Vi kommer mange steder i Viby og Roskilde, da der er mange glade unge. Mange hygger med alkohol. Her kan det være rart at Natteravnene er i nærheden, både i byerne og i toget, så de unge ikke står helt alene med en kammerat, der måske har fået for meget at drikke.

Natteravnene er ansvarlige voksne. Helt almindelige voksne. Ofte forældre eller bedsteforældre men også unge, der er 20 år eller mere og gerne vil gøre en forskel for de andre unge i Viby og Roskilde. Kunne det være dig?

Er du god til at lytte? Er du fordomsfri? Vil du dele bolsjer og kondomer ud, sætte tatoveringer på og have de gode snakke med de unge, når de har brug for det, så kom og vær med.

Vi er altid 3 voksne, der går sammen. Helst begge køn og forskellige aldre. Nogle er startet sidste år. Andre har været Natteravne i mange år. Nogle har gået mere end 150 ture.

Vi ved, at vi gør en forskel. Derfor vil vi gerne være flere. Vil du være med eller blot høre mere, så mød os til høstfesten i Viby den 26. august.

Er du klar til en prøvetur, så sig til. Vi sørger løbende for uddannelse. Vi er altid 2 erfarne Natteravne på første tur, hvor du får masser af gode og positive oplevelser.

Viby og Roskildes unge er supergode til at sige tak for, at vi er der for dem. Vi får mange kram og positive tilkendegivelser. De er gode til at passe på hinanden. Går noget alligevel galt, har Natteravnene bolsjer til at forsøde tilværelsen og plaster til de små skader.

Vil du vide mere så skriv til os på vores Facebookside "Roskilde – Natteravnene" og se vores mange skønne fotos.

Kom og sig hej til Høstfesten i Viby.