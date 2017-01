Koloristisk wonderland i Galleri Gl. Lejre

Lørdag d. 14. januar åbner borgmester Carsten Rasmussen udstillingen ’Forest Night and Flying Blue’ med malerier af Inka Sigel og krukker af Better Lübbert. En fælles reference til naturen og farvernes klang har bragt kunstnerne sammen i Galleri Gl. Lejre.

Titlen "Forest Night and Flying Blue" sætter scenen for udstillingen med billedkunstner Inka Sigel og keramiker Better Lübbert og lægger op til en eventyrlig fortælling, hvor malerier og krukker danner et koloristisk ’wonderland’. Kunstnerne har fælles referencer til naturen og farvernes klang, og lader sig begge inspirere af figurer og farver i de naturområder, som de hver især bevæger sig i.

Det er også med denne baggrund, at de tidligere har dannet parløb gennem mange udstillinger i ind-­ og udland.

Udstillingsperioden strækker sig fra 14. januar til 19. februar i Galleri Gl. Lejre.

Inka Sigels malerier befinder sig et sted mellem abstraktion og genkendelighed, uden ordog konkret betydning – nærmere båret af en stemning. Maleprocesserne er eksperimenterende, hvor materialer af forskellig karakter får lov til at danne uventede sammenstød – ved en sammensætning af malede flader og små strejf af broderi skabes nye imaginære rum. Hun har bl.a. udsmykket foyeren i Den Kongelige Danske Ambassade i Berlin. Better Lübbert skaber keramiske krukker, som er nutidige i udtrykket, med dybe rødder i den klassiske middelhavstradition.

Hun er kendt for sit eksplosive og farverige univers, hvor nysgerrigheden efter nye og anderledes glasursammensætninger fører til overflader, der

giver fornemmelsen af, at keramikkens glasur ligger tæt på glassets karakter. Hun er mange gange blevet hædret med arbejdslegater fra Statens Kunstfond.