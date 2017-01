Køge indgår unikt musiksamarbejde

Køge Kommune er sammen med 13 andre kommuner fra hele Sjælland gået sammen under navnet Musikmetropolen for at styrke musiklivet. 31. januar holder Musikmetropolen topmøde, og de første projekter bliver sat i søen.

I 2019 udgør 14 sjællandske kommuner en stærk musikmetropol med gennemslagskraft regionalt, nationalt og internationalt. Det er den ambitiøse vision for Musikmetropolen, der er en del af Kulturmetropolen - en ny kulturaftale mellem 14 kommuner og Kulturministeriet.

Tapperiet i Køge og Musikskolen/MGK Køge har længe været stærke aktører på den sjællandske musikscene. Nu er de vigtige medspillere og projektudviklere i Musikmetropolen, hvor de blandt andet får nye netværk og inspiration til udvikling af nye initiativer.

Det er unikt, at så mange kommuner går sammen om at styrke musiklivet. Og Kulturaftalen er da også landets største.:

"Vi kan skabe noget langt større sammen end hver for sig. Det fælles mål er at sætte musikken på dagsordenen. Det gør vi i første omgang ved at indfri det store potentiale, der allerede findes i regionen sammen med de nysgerrige, kreative og åbne musikaktører, der har lyst til at gå nye veje og udvikle ’forretningen’, hvad enten den drejer sig om at skabe overskud på bundlinjen, nye kunstnere, glade børn, mere publikum eller at tiltrække flere borgere til byen," fortæller Marianne Fruergaard.

Marianne Fruergaard er projektchef for Musikmetropolen og skal lede det daglige arbejde med at folde visionen ud. Hun har musikfaglig baggrund, stor erfaring med talent- og karriereudvikling og et stærkt og bredt netværk i musikbranchen – blandt andet gennem sit arbejde som leder af Bandakademiet.

Forankring i musikbranchen

Den 31. januar mødes repræsentanter fra alle kommunerne samt aktører fra musikbranchen til topmøde for at blive inspireret af internationale og nationale cases, og for at præsentere de første pilotprojekter i Musikmetropolen. Et nøglefokus er at bygge bro mellem det lokale musikmiljø og den professionelle musikbranche, og der vil derfor være oplægsholdere og inspirations-cases fra blandt andet Sverige, Frederikshavn og København. Blandt andre kommer deltagerne til at opleve den svenske hitmager Ben Malén - en nøgleperson indenfor svensk musikeksport, samt Johannes Dybkjær Andersson, kreativ direktør Volume, der blandt andet har arbejdet med MØ.

Musikmetropolen har været i fuld gang siden foråret '16. Der er således allerede udarbejdet en række projektforslag af musikaktører fra alle kommunerne, og formålet med topmødet er at præsentere en håndfuld, der skal sættes i gang som pilotprojekter i 2017, samt at præsentere dele af en analyse af Musikmetropolens udfordringer og potentialer.

Musikmetropolen

• Musikmetropolen er det største indsatsområde i Kulturmetropolen, som er en ny kulturaftale mellem 14 kommuner og Kulturministeriet. Aftalen gælder fra 2016-2019.

• De medvirkende kommuner i Musikmetropolen er: Frederikssund, Ballerup, Albertslund, Furesø, Gladsaxe, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Ishøj, Køge, Roskilde, Rødovre, Stevns.

• Musikmetropolens har tre indsatsområder: 'Talent- og karriereudvikling', 'Udvikling af spillesteder & scener' og 'Musikbranchens infrastruktur og samarbejde'.

• Projekterne kan rumme alt fra sangskrivningsforløb for lokale musikskoler over nye publikumsformater for regionens spillesteder og camps for unge talenter til en kommerciel sangskriveruddannelse.

• Topmødet finder sted 31. januar på Ishøj Kulturcafé kl. 10.00 - 15.30. Gratis for tilmeldte deltagere.