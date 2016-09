Kæmpe i egetræ

Jeg er netop kommet helskindet hjem (12. september) efter at have fotograferet Danmarks største angrebsdyr af slagsen.

Stor Gedehams – på latin kaldet Vespa crabro - bygger for tiden sit bo i Klosterskoven. Den er dobbelt så stor som den almindelige gedehams og har en tilsvarende stor giftkirtel til sin stikbrod i bagenden og en tilsvarende flyvelyd som en frygt indgydende dyb brummen.

Men den ligner meget den almindelige gedehams. Derfor har jeg indsat en tændstik der er 43,5 mm lang, som mål på billedet. Det var en lidt farlig proces selvom jeg brugte en kunstig gribearm til at holde tændstikken. Men det lykkedes.

Jeg har før oplevet hvordan man bør tag sig i agt for den Store Gedehams.. Det er et mægtigt rovdyr af sin slags og den har et voldsomt angrebsvåben. Jeg var sammen med en gruppe der opdagede et aktivt bo blandt rødderne på et træ. Gedehamsene havde en bestemt indflyvningsrute til boet som en af selskabet kom til at stå for nær ved. Man kunne se at gedehamsene havde set forandringen og samledes i større antal før indflyvningen. Pludselig var en grænse overskredet og kæmpe gedehamsene gik på et usynligt signal til at gå til angreb på alle der var i nærheden. Vi flygtede med hver sin angribende gedehams på hovedet. En af os svulmede gevaldigt op i hovedet i flere dage efter stikkene. Holder man sig på sikker afstand kan man ellers uden risiko sagtens iagttage hvordan de flittige dyr bygger deres store bolig af papirmasse som arbejderen selv tygger.

Men jeg vovede pelsen for at få et godt billede vel vidende hvad jeg skulle tage mig i agt for. Noget tydede på at hvepsene havde set at noget var ændret. De øgede tydeligt bygge aktiviteten hvilket blev en stor fordel for mine foto optagelser. På billedet kan man se hvepse der bruger træblandet spyt til at bygge ved flyvehullet. Hver arbejder afsætter en stribe papirmasse med hver sin farve. Til højre i billedet står tændstikken.

Kæmpe gedehamsen kan kendes på at det store hoved der har en en rødbrun stribe langs kanten. Dens stik gør hylens ondt, men er kun livsfarlig for mennesker der er allergiske overfor den indsprøjtede hvepsegift. Men holder man sig på tilbørlig god afstand fra den travle hveps passer den kun sit arbejde og er ganske fredelig.

