Juletræer lunede igen

Når dansen rundt omkring juletræet er overstået, har de fleste juletræer samtidig udspillet deres rolle. Det er dog ikke tilfældet i Viby, hvor spejderne i Peder Syv Gruppen for andet år i træk kastede sig over kunsten at bygge bivuakker midt om vinteren. Igen i år blev Vibys borgere opfordret til at donere deres udtjente juletræ, og det havde rigtig mange familier heldigvis gjort. Og det var godt, for arrangementet er blevet en stor succes og spejdere fra Køge, Bjæverskov, Roskilde og Herfølge sluttede sig talstærkt til med tapre spejdere, der var klar til at trodse vinterkulden for en nat i det fri. Hele 80 spejdere og ledere kastede sig over de ligeså mange juletræer, der blev afgrenet i løbet af eftermiddagen. Grenene blev til et herligt blødt underlag og stammerne blev til hjørnestolper i de mange bivuakker, der blev rejst rundt omkring på grunden. Ved solnedgang var der konstrueret overnatningspladser til alle mand, og bålene blussede op, så en velfortjent aftensmad kunne serveres for de arbejdsomme unge mennesker. Et natløb med varm luksuschokolade og fakkelbygning blev det også til inden det fælles lejrbål. En meget stor tak skal lyde til borgerne i Viby for at være med til at sikre, at mere end 60 af Midtsjællands børn kunne vågne op med duften af bålrøg og gran i næsen en herlig januarsøndag!