Jubilæum i Borup Idrætsforening

Tirsdag den 6. september 2016 kunne Borup Idrætsforening fejre, at det var 100 år siden at foreningen blev stiftet. Selve dagen blev fejret ved et hovedbestyrelsesmøde, og en forevigelse af den nuværende hovedbestyrelse, som består af Forretningsudvalget og en repræsentant fra alle 11 afdelinger (Badminton, Cykelmotion, Fitness, Floorball, Fodbold, Gymnastik, Handicapsvømning, Håndbold, Løb, Svømning og Tennis).

Lørdag den 10. september var det tid til den store fejringsdag. Om eftermiddagen afholdt Borup Idrætsforening jubilæumsreception for alle samarbejdspartnere og medlemmer, som havde lyst til at komme forbi og være med til at fejre de mange års spændende historie.

I forbindelse med receptionen anerkendte den nuværende formand, Ina Winther Groth det store engagement, der har været i foreningen igennem årene: " Meget er sket siden 1916, og rigtigt mange mennesker har været involveret i foreningens udvikling. Flere af de mennesker, som i gennem årene har sikret at foreningen fortsatte, er fortsat engagerede i foreningen, og de nuværende aktive har meget at takke dem for. Hvis ikke der havde været ildsjæle i Borup i de sidste 100 år, så er det ikke sikkert at vi havde en forening i byen til gavn for alle byens og omegnes borgere. Selv føler jeg mig meget ydmyg over at stå som foreningens formand i dag, med flere tidligere formænd og aktive tilstede, og tænker på hvor mange aktiviteter, kampe, turneringer, træningsaktiviteter og fester, der har været afholdt i foreningen igennem de sidste mange år."

I forbindelse med jubilæumsreceptionen udnævnte Borup Idrætsforening to nye æresmedlemmer, som er indtrådt i en stribe af aktive, som igennem en årrække har haft stor betydning for foreningen. Ruben Lundtoft blev æresmedlem for sit store engagement i etableringen og udviklingen af Borup Fitness. Desuden blev Ingrid Jørgensen udnævnt som æresmedlem ved receptionen for sit meget brede spekter af aktiviteter i foreningen igennem de sidste rigtigt mange år, hvor rigtigt mange medlemmer er stødt på Ingrid i forskellige sammenhænge.

Jubilæumsfest

Jubilæumsfejringen fortsatte lørdag aften, hvor der var inviteret til stor fest i Borup Hallen for alle byens borgere og foreningens mange medlemmer, ledere, instruktører m.fl. Kort sagt en fest for alle, der havde lyst til en festlig aften. Knap 300 mennesker havde valgt at fejre foreningens 100 års jubilæum i en sand fest med god mad, underholdning ved Simon Talbot samt musik leveret af to forskellige fantastisk bands og en dygtig DJ. Generelt var der en fantastisk stemning og en værdig fest for en 100 års jubilar.

Resten af året fejrer Borup Idrætsforening fortsat de 100 år – bl.a. med en temauge, hvor Borup Skole sætter fokus på idrætsforening for Borup og omegn.