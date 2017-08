Jeg troede ikke, at grønsager kunne smage som kage

Bemærkning faldt på Viby 4H´s Madskole på Dåstrup skole i sidste uge. Vi vil gerne have børnene til at smage også selvom det måske ikke lige umiddelbart er favoritretten, der er på menuen. Foldboldlandsholdets havregrød måtte man smage på til ære for fodboldpigerne, og så blev havregrød med et lille pift til et hit.

Viby 4H er den samlende klub for alle Madskoler i Roskilde og Køge kommuner. Det er blevet til 4 Madskoler i vores område; to på Dåstrup skole, en på Trekoner skole og en i Ejby. De frivillige instruktører er i alderen fra 16 til 80 år og giver glæden ved sund mad videre til de børn, der kommer på Madskole. Børn og instruktører er sammen i en hel uge om madlavning, leg og gårdbesøg. Flere af børnene har fået nye kammerater og legeaftaler i stand. Det varmer os om hjertet, når vi får et glædeskram, eller det lykkes at få sået kimen til nye venskaber, som kan bringe børnene videre i deres interesse for dyr og mad.

På landsplan er der 8000 børn, som gerne ville på Madskole, men bare 2000 kunne få plads. Det er antallet af frivillige instruktører, der sætter begrænsningen. Som frivillig har vi nok at lave med planlægning, indkøb, afholdelse, foto og afslutning. Jo, de ca. 50 timer instruktørerne lægger i opgaven sådan en uge kan mærkes, men som en af de frivillige sagde sidst på ugen: Når jeg ser børnenes glæde, glemmer jeg alt om træthed i ben og ryg.

På vegne af frivlliggruppen

i Viby 4H

Annalise Andersen

Jette Tjørnelund