Irsk kaffe og folkemusik i Viby

Somme tider skal man prøve noget nyt. Det gælder naturligvis også Viby Musikforening og i forlængelse af Tønder Festivalen er det jo nærliggende at invitere til velklingende Irsk folkemusik.

Valget faldt på Henry O’Connor. Mere irsk kan det vel ikke blive - og dog. Navnet er irsk, men manden er dansk – men med irske aner, idet hans oldefar kom fra Belfast i Nordirland. Det er Irlands historie, han fortæller gennem de gamle irske sange og han gør det overbevisende.

Indtil nu har han udgivet 2 CD’er "SPIRIT OF IRELAND" og "MY FATHER SAID". Sidstnævnte er en samling af Irlands mindre kendte sange hvor Henry O’Connor bakkes op af musikere fra det Kgl. Kapel.

Henry O’Connor kan høres i Dåstrup forsamlingshus fredag den 9. september og traditionen tro starter vi med spisning kl. 18:00 hvor der serveres marineret kamsteg med provencekartofler og salat samt efterfølgende kaffe. Pris incl. spisning kr. 160,- for medlemmer og kr. 190,- for ikke medlemmer (den irske kaffe er ikke inkluderet i prisen). Ønsker man ikke at deltage i spisning åbnes dørene 19:00 og prisen er kr. 100,-.

Billetter skal forudbestilles hos Viby musikforenings formand Erik Larsen på tlf. 7178 4130 eller Email: vibymusikforening@gmail.com.

Michael Carlsson,

Viby Musikforening