If Frem Bjæverskovs Loppemarked

Søndag den 28. maj fra kl. 9.00 til 15.00 vil årets Bjæverskov Loppemarked løbe af stabelen i og ved Skovbohallerne på Halvej i Bjæverskov.

Der tales i disse år meget om Loppemarkeder, køb og salg af gamle ting m.m. I Bjæverskov har vi trænet i denne branche i næsten 20 – 25 år og er nu det største Foreningsloppemarked i Køge Kommune. Vi er centralt placeret med kun 5 til km til Vestmotorvejen og Sydmotorvejen. Vi er ikke kun kendt for at have kvalitets Loppefund, men også for stemningen blandt de mange frivillige hjælpere, der er nemme at kende på deres orange forklæder. Overskuddet går ubeskåret til Ungdomsidrætten i Lokalområdet Bjæverskov / Vemmedrup.

For jer, der endnu ikke har været på Bjæverskov Loppemarked, kan det fortælles, at der efterhånden er besøgende fra hele Sjælland og Lolland Falster og sidste år talte vi over 1000 biler alene på parkeringsområdet. Resten stod parkeret på de nærliggende veje. Vi fylder en hel sportshal med over 500 m. boder, samt flere telte – over 300 kvadratmeter til tøj og møbler. Alle boder er besat med frivillige hjælpere – ca. 150 fra lokalområdet. Vi sælger alt fra Møbler, IT, TV – Radio, Isenkram, Køkkenudstyr, Billeder og Kunst EL artikler, Sæsonvarer m.m. og meget mere.

IF FREM’s Støtteafdeling har igen i år effekterne til et godt loppemarked til glæde for Dig, Miljøet, Sammenholdet i lokalområdet og Ungdomsafdelingerne i lokalområdet Bjæverskov – Vemmedrup. I 2015 og 16 uddelte vi hvert år 150.000 kr. til ungdomsidrætten. Vi håber, at I vil hjælpe os med at gentage denne succes, så vi for over 10. gang kan uddele mere end 100.000 kr. til den lokale ungdomsidræt. Vi vil anbefale dig, at følge os på Facebookgruppen "Bjæverskov Loppemarked" og eventen "Bjæverskov Loppemarked 2017". Her kan du fra nu af følge med i de sidste forberedelser til Bjæverskov Loppemarked. Du kan se billeder af nogle af de mange ting, som du kan finde den 28. maj på Bjæverskov Loppemarked, ligesom vi vil holde dig opdateret på parkeringsforhold og andre serviceinformationer. Vi har aldring haft så mange Lopper, som i år.

Vore gæster udtaler, at de bl.a. kommer fordi "Bjæverskov Loppemarked" er velorganiseret, velsorteret og i en god kvalitet", da vi bl.a. får mange

dødsboer m.m. ind på vort lager.

IF FREM Bjæverskov

Støtteafdelingen

Stig Sørensen