Høstfesten i Viby får X Factor i år

- udover jagthorn, jazz og morgensang.

Viby Cityforening præsenterer med stolthed det flotte program for Høstfesten lørdag den 26. august 2017 kl. 9-14. Det får nemlig X Factor i år!

De to hovednavne, Morten og Mia, fra forårets tv-sangkonkurrence kommer og giver den gas fra scenen. Det er håbet at lokke Morten til at give vindersangen "The Underdog" og Mia til at synge mindst én af hendes egne sange? Gang i den, det bliver der med garanti, når de to går på scenen kl. 12.

Høstfesten er officielt fra kl. 9-14, men allerede kl. 08.00 kan de morgenfriske gå til det gratis morgenbord hos MENY og Guldbageren. Der er kaffe og rundstykke så længe lager haves. 8.45 kan man nyde det flotte optog af gamle traktorer og biler gennem Søndergade, der får følgeskab af jagthornblæserne.

Kl. 09.00 åbner formand for Viby Cityforening Marianne Pedersen og borgmester Joy Mogensen officielt årets Høstfest. Og så går der gang i det store kræmmermarked med næsten 60 stande. Det er større end nogensinde.

Forretningerne bugner af gode tilbud og foreningerne står på spring med friske tilbud om fritidsaktiviteter, fra tørsvømning til petangue og håndbold, Børns voksenvenner, Natteravne og Spejdere deltager blandt mange andre med aktiviteter for store og små. Dertil komme alle de politiske partier.

Børnebilletter er der også lavet i år. De kan købes hos hhv. Blomstersnedkeriet og Jespers Cykler for bare 30 kr. selv om de repræsenterer en værdi på hele 140 kr. Børnebilletten er en skattejagt rundt i byen - under høstfesten – efter skatte hos de handlende og på biblioteket. Sidstnævnte byder i øvrigt på Babylounge med mulighed for frem og ro, bleskift og opvarmning af flasker.

Det bliver et brag af en høstfest i Viby – og bestemt en anledning til at invitere venner, bekendte, fætre og kusiner til byen, så de kan se alt det Viby Sjælland byder på.

Kl. 14. lukker høstfesten og boderne pakkes sammen til musik fra Phume. KulturCosmos byder på aftenkoncert med Nikolaj og piloterne, hvortil der skal købes billet.