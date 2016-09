Håndboldkaravanen besøgte Gadstrup

Gadstrup Håndbold/Team Ramsø havde i samarbejde med Gadstrup Skole og Håndbold Region Øst Håndboldkaravanen forbi Ramsøhallen.

Eleverne fik alle et indblik i at spille håndbold gennem spil, leg og aktiviteter for klasserne fra 0. til 3. årgang. Eleverne blev udfordret både motorisk men også med boldteknik og boldbasis samt ikke mindst introduceret til håndboldspillet med Totalhåndbold.

Det var tydeligt at høre at mange af eleverne har fulgt Danmarks håndboldsherre på vej mod guldet i OL i Rio.

Formålet håndboldkaravanen er at rekruttere nye medlemmer, men ikke mindst at promovere håndboldsporten samt inspirere børnene til at starte på en sund fritidsaktivitet og spille håndbold i Gadstrup Håndbold/Team Ramsø, inspirere lærerne til undervisning i håndbold samt give børnene en god oplevelse med leg, spil og bevægelse.

Gadstrup Håndbold/Team Ramsø takker Gadstrup Skole for lån af elever til et par hyggelige timer med meget bevægelse samt tak til de lærer som var med på sidelinjen.

U6 & U8 (årgange 2008 – 2010) træner i Ramsøhallen tirsdage fra 16.30 – 17.30, mens U-10 drenge og piger (årgange 2006 – 2007) træner i Viby Sjællands Idrætscenter hhv. fra kl. 18.00 til 19.30 og kl. 18.00 til 19.00.

Alle der har lyst til at spille håndbold er velkommen til at prøvetræne eller bare kigge forbi.