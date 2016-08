Gult høstløb i Viby

Ved Høstfesten i Viby Sj. i lørdags var de gule håndboldspillere fra Team Ramsø rigt repræsenteret både i gadebilledet og til det årlige RealMægler-Løb.

Her havde Team Ramsø nemlig hele fire løbere blandt de seks hurtigste i kategorierne 2 km for 0-7 år og 8-14 år og 3½ km for 8-14 år.

Her er resultaterne: 2 km: 0-7 år: Pige: Caroline. Dreng: Alexander. 2 km: 8-14 år: Pige: Yasmin. Dreng: Oliver. 3½ km: 8-14 år: Pige: Carla. Dreng: Mathias.

Team Ramsø havde håbet på, at blive det største hold i år, men det blev Atlantis med hele 33 deltagere, ud af de i alt 95 deltagere.

Oliver Gehl Nielsen fra håndboldklubben Team Ramsø var den første af alle løbere i mål, og det gik så stærkt, at arrangørerne knap nåede at stille borde med tidsregistrering klar og afskærme med kæder mv. så løberne ikke blev forstyrret af de mange Høstfest-besøgende, der gik rundt i gaderne.

Team Ramsø brugte - ligesom mange andre af de lokale foreninger - dagen på at dele flyers ud, for at fortælle om deres håndbold. Vil man vide mere om Team Ramsø så kig forbi hjemmesiden www.vibyhaandbold.klub-modul.dk eller på Facebooksiden Team Ramsø.