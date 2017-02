Grønne køkkendrømme fra Tvis Køkkener

Grøn bliver i 2017 en mega trend, som bliver svær at ryste af sig. Naturens farvenuance sætter sit præg på vores indretning, hvor den sniger sig ind på vægge, planter, møbler og ja - også på køkkenfronterne. Tvis Køkkener i Roskilde guider dig til det grønne køkken.

Farver er et stærkt virkemiddel til at opnå en personlig indretning, og den grønne farve, som er meget populær lige nu, kan integreres i køkkenindretningen på forskellige måder. Eksempelvis kan du vælge alle dine fronter i samme grønne farve, eller kombinere med fronter i en neutral farve, hvis du ønsker et mere nedtonet look.

Hos Tvis Køkkener i Roskilde bydes den grønne farvetendens velkommen med et sortiment, der giver dig mulighed for at vælge enten en grøn standardfarve eller en af de grønne toner på det store farvekort med mere end 2400 specialfarver - på den måde kan du vælge præcis den grønne nuance og dét udtryk, som du ønsker.

Find den rigtige nuance

Hvis du går med tanker om at kaste dig ud i farvetrenden og installere et grønt køkken, er det i første omgang vigtigt, at du gør dig klart, hvilken nuance, som passer til din stil og dit interiør:

"Eksempelvis kan du lege med en sart pastelgrøn og opnå et meget let udtryk, mens en klar flaskegrøn eller støvet armygrøn giver mørkere og mere dramatiske køkkenudtryk," fortæller Annette Weber.

Tvis Køkkener i Roskilde giver dig her to bud på det grønne køkken, som i udtryk og stil demonstrerer den grønne farves mange muligheder - og hvordan farven kan skrues op og ned alt efter din personlige smag.

Sarte pasteller som alternativ til hvide fronter

"En sart grøn farve er et godt alternativ til fx et gråt eller et hvidt køkken, fordi de lyse nuancer bibeholder det nordiske og lette udtryk, som er populært på de skandinaviske breddegrader," fortæller Annette Weber.

Den pastelgrønne farve er i dette FRAME køkken valgt på underskabene, hvor den i samspil med hvide overskabe sikrer den lette og elegante stil i køkkenindretningen. Køkkenet er indrettet med industrielle fliser og gyldne messinggreb, som tilfører kant og personlighed til køkkenudtrykket.

Flaskegrøn køkkenromantik

Den dybe flaskegrønne farve giver liv og karakter til et køkkendesign, som i sin form er meget klassisk - FRAME køkkenet fra Tvis Køkkener får her et komplet andet udtryk grundet det modige farvevalg. I samspil med klinker, sildebensparket og træmøbler tilføres den herskabelige patriciavilla personlighed og kant med den grønne farve som centralt element i indretningen.

Hos Tvis Køkkener i Roskilde kan du høre mere om farvetrenden og de mange muligheder. Du kan også læse mere på www.tvis.com eller følge med vores på vores Facebook-side, hvor indretningsdesigner og blogger Laura Trøstrup fra The Sweet Spot giver tips og tricks til den gode køkkenindretning.