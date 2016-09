Grønne foreninger går sammen om stort naturarrangement i Viby

Lørdag den 10. september står i naturens tegn, når Vibyspejderne, KulturCosmos, Viby Jagtforening, Naturfredningsforeningen og 4H går sammen om at invitere Viby til et overflødighedshorn af naturoplevelser på den nye spejdergrund.

Arrangementet finder sted fra lørdag 10/9 kl. 15 til søndag kl. 10 på Assendløsevejen 101.

Der vil om eftermiddagen være en række aktiviteter med bål, vand, snitte i træ, madlavning, naturvandring m.m. Samtidig vil KulturCosmos stå i spidsen for et værksted, hvor man kan lave naturkunst. Aftensmaden vil Viby Jagtforening og Spejderne stå for, og der er garanti for en spændende gourmetoplevelse. Når aftenen falder på, finder vi natkikkerter og andet udstyr frem og går på opdagelse i mørket. Samtidig vil Naturfredningsforeningen invitere på et kig ind i insekternes natteliv.

Aftenen slutter af med et kæmpe lejrbål, inden vi kryber i soveposerne. Spejderne sørger for telte til alle, der vil overnatte.

Man kan tilmelde sig arrangementet på Vibyspejderne.org.