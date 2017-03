Gratis billetter til hjemmeværnsforeningens forårskoncert i Køge

Hjemmeværnsforeningen har ændret konceptet mht. udleveringen af de gratis billetter. Torsdag d. 9. marts åbner www.billetto.dk for "salget" af de gratis billetter til Hjemmeværnsforeningens forårskoncert på Teaterbygningen i Køge. Forårskoncerten finder sted søndag d. 2. april 2017 med start kl. 14.00. 400 billetter til forårskoncerten i 2015 og 2016 forsvandt som "dug for solen", og mange, der gik forgæves efter billetter i Køge Boglade, var ikke helt tilfredse. Derfor har foreningen besluttet, at alle skal stilles lige, og at antallet af billetter pr. person skal reduceres.

I 2017 skal billetterne hentes på www.billetto.dk som "print-ud-hjemme-billetter". De er gratis – altså 0 kroner – og der er intet gebyr. Der kan kun printes 2 billetter pr. person. Det er igen 45 musikere fra harmoniorkesteret – Hjemmeværnets Musikkorps København – der - under ledelse af den kyndige dirigent Mike Cholewa - vil levere koncertmusikken. Forårskoncertens solist i år er Dorthe Elsebet, som er klassisk uddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Operaakademiet. Dorthe Elsebet er samtidig en festlig entertainer, og hun synger alt fra tidens populære hits, musicals, operette og operaer. Hun har sunget ved mange koncerter i såvel ind- som udland.

Hjemmeværnsforeningen har hentet Dorthe Elsebet på Den Kongelige Operascene, men mange lokale kender hende også fra hendes intim-koncerter i Solrød Opera. En del af hendes produktioner kan høres og ses på fx www.youtube.com. Sammen med dirigenten, Mike Cholewa, er Dorthe Elsebet nu i gang med at sammensætte et spændende og populært program til koncerten.