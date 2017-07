Generationsskifte i Ørsted Fisk & Golf

Søndag d. 6.8.2017 kl. 9.00 – 14.00 holder vi 25 års jubilæum og samtidig fejre vi generationsskifte i Ørsted Fisk & Golf.

Borgmester Joy Mogensen og tidligere borgmester Poul Lindor Nielsen vil komme og deltage ca. kl. 11.30

Info

Ørsted Fisk & Golf har eksisteret siden 1992 - dengang hed det Ørsted Ørredvand - i 2006 udvidet vi med Pay and Play golfbaner og skiftede navn til Ørsted Fisk & Golf. I dag finder du 3 Put and Take fiskesøer, med hytter direkte til vandet, 2 Pay and Play golfbaner, åbne for alle, Butik med grej salg/udlejning, Kiosk med mad/drikke, Campingplads med strøm, handicap venlige stier og meget mere...

Generationsskifte 2016

Ørsted Fisk & Golf har i mange år haft ry som et af landets bedste Put and Take fiskevande.

Det er vi kun på grund af dig. Uden vores kunders glade og gode humør årene igennem ville Ørsted Fisk & Golf ikke i dag være et af landets mest besøgt fiskevande.

Men nu er Jan og Birgitte Brandstrup over 60 år og vi mener at der skal nye kræfter til for fortsat at holde skuden på ret kurs. Vi overlader derfor roret til vores ældste datter Iben, hendes mand Allan og deres 2 børn Felix og Molly. Maiken, vores yngste datter vil fortsat bistå med markedsføring.

25 års Jubilæum - Frit fiskeri og golfspil i 2 timer

Kom og vær med til at skabe en hyggelig dag og fejre vores 25 års jubilæum.

Dato: Søndag d. 6. August

Tidsrum: 09.00 – 14.00

Frit fiskeri og golfspil i 2 timer – du må meget gerne prøve begge dele

Gratis fiskeri og golf – udstyr kan lejes

• 2 timers fiskeri med 1 fiskestang pr. person og der må fanges 2 fisk

• 2 timer på golfbanerne

Vi tænder grillen og servere gratis pølser og brød til alle. Drikkevare kan købes i butikken.

Hvis vejret tillader det, laver vi bål og snobrød til børnene.

Fotokonkurrence – vind hytte ophold i søbredshytte for 4 personer.

Tag dagens bedste stemningsbillede og vind et hytteophold for 4 personer i en af vores Søbredshytter – inkl. fiskeri og golf.

Billedet skal lægges ud på vores Facebook side og tagges med "25 år Jubilæums foto konkurrence "

Vi udvælger vinderen ud fra de uploadet billeder mandag d. 7. August kl. 12.00.

Med venlig hilsen

Familien Brandstrup

Iben, Allan, Felix, Molly, Jan, Birgitte, Maiken, Adam