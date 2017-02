Generalforsamling i Kino

Mandag d. 20. marts kl 19:00 holder Foreningen Borup Kino ordinær generalforsamling i den gamle biograf på Lindevej 3.

Det sker efter et år, hvor der har været fokus på den daglige drift, med 5 ugentlige forestillinger i spilleperioden. Desuden var 2016 året hvor Kino blev genoplivet som live spillested med flere koncerter i årets løb. "Der har været masser at glæde sig over. Alle kino-frivillige har i det forløbne år igen præsteret til topkarakter" siger Kino-formand Søren Rislund.

Vores fundraiser Asger Bak har haft et slidsomt 2016: Først d. 20/12-16 –efter 13 måneders ansøgninger, bevilgede Køge kr. 500.000 til Kinos fortsatte renovering. "Det var en lang og lærerig proces udi det kommunalpolitiske for os Kino-folk: Vi skulle lige lære, hvilke kontakter der ikke var produktive og omvendt, hvem der var vore rigtige venner.

Overordnet glæder vi os over, at der var et næsten samlet byråd bag bevillingen. Kommunens utvetydige opbakning til Kino er særdeles vigtig. Nu kan vi endelig komme videre med at søge de midler, som er betinget af kommunal økonomisk medvirken" fastslår formanden.

Igen må vi takke for den flotte opbakning, vi nyder godt af fra en række af byens butikker og håndværkere. Det er et bevis på, at mange gerne vil bidrage til det fællesskab, det kræver at drive en foreningsbiograf, også selvom man ikke deltager direkte i biografdriften.

Besøgstallet i 2016 er faldet i forhold til rekordåret 2015, men det er en tendens, der kan spores over hele landet. Børnebio er stadig Kino´s flagskib. Her kan noteres en fremgang på hele 19%. "Det synes jeg lover rigtig godt for fremtiden" slutter formanden.

Hvis man vil være med til at præge Kino´s fortsatte udvikling, skal man være indmeldt i foreningen. Foreningen har p.t. omkring 150 medlemmer, -endnu flere er yderst velkomne. Kun medlemmer, som har betalt kontingent for 2017 har stemmeret på generalforsamlingen. Læs mere på www.borupkino.dk