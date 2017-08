Gadstrup IF takker for en dejlig GIF SPASdag 2017

Lørdag d. 19 august afholdte Gadstrup IF "GIF SPASdag", som er en åben, gratis dag for alle som har lyst til at deltage. Formålet er først og fremmest at skabe en sjov bevægelses og legedag i postnummer 4621. Derudover holder alle afdelinger under GIF (fodbold, håndbold, motion, gymnastik, billard, tennis, badminton) åbent hus i nogle timer i løbet af dagen. I år blev vejret endnu engang medvirkende til, at alle fik en dejlig solrig dag med masser af "gang i den". Vi sender en tak til vejrguderne men den største tak går til alle deltagere, afdelinger og de frivillige, som fik dagen til at hænge sammen til alles fornøjelse.

Der var i år både gladiatorbane og kæmpe bordfodbold, som blev benyttet flittigt og for de mindste en lille hoppeborg. Der var frisbee bane sat op, som var til fri afbenyttelse også. Alle ting var i fuld gang fra kl. 10-16. Gadstrup fodbold havde inviteret til DGI ministævne på oppustelig bane, som er for de mindste fodboldspillere (6-9 år). En sjov og god løsning for de små i fodbolden til at få en rigtig god stævneoplevelse med masser af kampe og fodbold for sjov. Derudover havde mange af fodboldholdene selvfølgelig hjemmebane kampe herunder også samarbejdet med Viby fodbold, VG fodbold. Der var åbne badminton baner i Ramsø Hallen om formiddagen, der blev afløst af gymnastikken om eftermiddagen med masser af spring, flick flack, kolbøtter, musik, dans og meget mere. Tennis og motionscenter var i gang om eftermiddagen med "lån en ketcher" og åben hus. Billard holdt stand og åbne døre hele dagen, men det er altså svært at trække folk ind i det gode vejr. Men har du lyst til at spille billard både for sjov eller i turnering, så kig mere på vores hjemmeside www.gadstrup-if.dk , der er både mulighed for at spille i løbet af dagen og om aftenen. Håndbold var tilstede hele dagen om end lidt mere i kageform end direkte håndbold spil. De unge U15 piger fra Team Ramsø sørgede for at tilbyde alle kage og kaffe og derved få samlet lidt ind til deres Italiens tur til næste år.

Men når man taler mad og drikke, så må vi ikke glemme cafeteriaet som i dagens anledning var flyttet op til boden på banerne. Der var gang i biksen hele dagen igennem. Tak til de frivillige fra cafeteriaet, som sørger for bemanding og planlægning til denne dejlige dag.

Et af de faste indlæg på dagen er, at den årlige OK check overrækkes af brugsuddeler fra Dagli’ Brugsen Gadstrup. I år kom Esben forbi og overrakte et dejligt beløb, som alle, der har valgt at have OK benzin kort, el- eller mobilabonnement, har været med til at støtte. Vil du gerne støtte Gadstrup IF og Dagli’Brugsen Gadstrup via OK, så se mere på vores hjemmeside under sponsor. Støtten fra OK går bl.a. til GIF SPASdag. Dagli’ Brugsen Gadstrup havde dog støttet yderligere med lidt forskellige "snacks" i løbet af dagen. Tak for det!

GIF SPASdag er 3. år det afholdes, og vi får forsat flere og flere deltagere med god opbakning fra GIF afdelinger. Gadstrup IF kan derfor glædes over, at der i 4621 bliver taget imod de lokale initiativer og aktiviteter/events, som planlægges og afholdes til gavn for alle.

Vi ses til næste år.

Helle Eriksen, Formand

Gadstrup IF.