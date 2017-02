Friskole holder åbent hus

Viby Friskole Holder åbent hus 16. februar 2017.

Man skal være hurtigt ude, hvis man vil have plads til sit barn på Viby Friskole. Derfor inviterer friskolen alle interesserede forældre til åbent hus med rundvisning, information og uformel snak om skolens værdier og undervisning.

Viby Friskole i Gl. Viby, Roskilde Kommune, holder åbent hus og inviterer forældre til især børnehavebørn til at se skolen. Det sker torsdag den 16. februar kl. 16-17.30 på friskolen, der ligger på Vibygårdsvej 50.

"Vi oplever stor søgning til skolen, så selvom valg af skole ikke står lige for, er man meget velkommen til at kigge forbi og høre om skolens værdigrundlag og undervisning og få en uforpligtende snak. Alle er velkomne – også hvis man har større børn, der overvejer skoleskift" siger Peter Mortensen, der er skoleleder på Viby Friskole.

Han fortæller, at der er fyldt op på klasselisten i 0.klasse, der starter efter sommerferien mens der stadig er tre ledige pladser til skolestart i 2018. Der er enkelte ledige pladser på skolens øvrige klassetrin. Skolen har 195 elever og 20 elever i hver klasse i 0.-6. klasse og 22 i 7.-9. klasse.

Viby Friskole er grundtvig/koldsk og der er fokus på høj faglighed og en stærk musisk og kreativ profil.

"Samtidig lægger vi stor vægt på eleverne lærer at være en del af et fællesskab for det tror vi, de når længst ved. De skal udfolde sig og blive udfordret fagligt og personligt i trygge rammer, som friskolen skaber" siger Peter Mortensen.

Skolen holder til i det gamle rådhus, der er bygget om så der er veludstyrede faglokaler som science, kokkeri, musik, atelier, design og teatertorv og fællesrum.