Fra Dansk Vestindien til U.S. Virgin Island

Bog om Dansk Vestindiens historie af Kim Greiner

100 året for salget af Dansk Vestindien til USA står for døren, så det er et højaktuelt emne om, hvad der egentlig foregik på de øer, som vi snuppede, hvor vi udnyttede de sorte slaver, som vi transporterede over Atlanterhavet, og så da det ikke kunne betale sig mere, solgte vi hele herligheden igen.



31. marts 1917 blev Dannebrog halet ned, og Star and Stribes blev halet op, og så var det slut med danskernes herredømme over de tre små caribiske øer St. Thomas, St. Croix og St. Jan. Slaverne var frigivet for længst, så det var danske statsborgere, der blev solgt med hud og hår til en fremmed nation. Der havde været folkeafstemning om salget, men ikke ovre i Dansk Vestindien, nej det forgik her i hovedlandet mellem de tvende have. Skammeligt, skammeligt, skammeligt, og det er godt nok et stykke spændende Danmarkshistorie, som alt for mange, unge som gamle, kender alt for lidt til.



Indrømmet, jeg har kun besøg Dansk Vestindien en gang, og det var i 2009. Jeg havde dog sat mig godt ind i øernes historie inden da, og jeg fandt hurtigt ud af, at jeg vidste mindst lige så meget, og nogle gange mere, end den danske rejseguide. Jeg faldt pladask for øerne. Historien, der trådte frem allevegne i form af bygninger med kongelige navnetræk, det skønne landskab og sidst, men bestemt ikke mindst, den overmåde venlige befolkning. Utallige er de gange, hvor vi mærkede gæstfriheden og venligheden og vistnok især, fordi vi er danskere – der var faktisk positiv særbehandling.



Hjemvendt med julelys i øjnene begyndte jeg at nedskrive øernes historie og hvad, vi ellers havde oplevet på øerne. Som sædvanlig lagde jeg det ud på nettet på min hjemmeside www.rejsefortaelling.dk. Samtidig bearbejdede jeg billeder og tekst og lavede et foredrag, der hedder "Dansk Vestindien før og nu". Det foredrag har jeg holdt utallige gange sidenhen. Min målgruppe er især div. pensionistforeninger, menigheder, historiske foreninger og oplysningsforbund m.m.



Samtidig var jeg med på en rundtur, som et par unge mennesker havde lavet, og som de kaldte "I slavernes fodspor". Udmærket tur, men alligevel ikke helt velsmurt, (de to unge er også forsvundet i glemslen), så den inspirerede mig til at lave min egen udgave af "I slavernes fodspor". Vi bevæger os ind i Frederiksstaden og ser på pragtfulde palæer, og samtidig rulles hele historien op fra danskernes indtagelse af Sct. Thomas til salget til USA. "Slaveturen" er også en meget populær tur, der indgår i mit program Have- og Byvandringer i København.



I forsommeren 2016 tænkte jeg på, at nu var der faktisk kun et år til 100-året for salget af øerne, så 2017 måtte være et særligt år, hvor interessen for øerne ville være stor. Jeg nærlæste min rejsefortælling om Dansk Vestindien på nettet og tænkte, at det faktisk var synd, at den bare lå der blandt mange andre af mine rejsefortællinger. Jeg gik i gang med arbejdet, og især redigerede jeg væk og ned. Der er som bekendt i forvejen skrevet tykke bøger om Dansk Vestindien, og der er skrevet udførlige bøger om specielle delemner, men der mangler en let udgave, hvor hele den spændende historie rulles op fra start til slut. Jeg tænkte, at bogen skulle være en overskuelig udgave til de sidste klasser i folkeskolen eller til gymnasiet, (de aner jo stort set ingenting om det emne) og selvfølgelig til andre, der har interesse for den spændende historie, da Danmark var verdens 7. største slavenation.



Bogen var færdig midt på sommeren. Jeg henvendte mig først til Dansk Vestindisk Selskab, om de var interesseret i et samarbejde. Der var ikke den store genklang, og de havde sikkert også nok om ørene i forbindelse med det store mindeår, hvor vi solgte hele herligheden: jord, bygninger, heste og danske statsborgere. Det må være en af verdenshistoriens største menneskehandler.

Hvem kunne så være interesseret i bogen? Jeg gik i gang med at sprede det glade budskab om en overskuelig bog om en spændende del af Danmarks historie. Jeg fandt nogle forlag og der kom nogle afslag, at det ikke lige var deres boldgade m.m. Der var et forlag, der gerne ville udgive den, hvis jeg selv ville skyde et mindre beløb ind i projektet. Det lød egentlig meget rimeligt, og jeg fik en kontrakt og det hele, men så var der det med billederne. Jeg havde en hel del historiske billeder, men hvem havde rettighederne til dem m.m. Det skulle jeg selv finde ud af, og jeg anede ikke hvordan. Kontrakten blev sendt retur uden underskrift, og så begyndte de at bløde lidt op, men jeg havde taget beslutningen, jeg orkede det ikke. Det var midt i højsæsonen med rundvisninger, og jeg var næsten færdig med en stor bog om vores togtur Jorden rundt.

Nå, men hvad så med den bog om Dansk Vestindien? Allerede et stykke tid før havde jeg købt rettighederne til hjemmesideadressen www.danskvestindien100.dk. Og der ligger den den dag i dag til fri og gratis afbenyttelse.



Jeg har mange bestillinger på mit foredrag om Dansk Vestindien, men det er i forskellige foreninger, så man kan ikke bare uden videre møde op. Så hvis en forening vil have foredraget eller med på en tur i slavernes fodspor, så må de henvende sig til mig, og så må vi prøve at finde en dato.