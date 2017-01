Forrygende historieaften i Vigersted

Omkring 100 tilhørere havde fundet vej til Vigersted Forsamlingshus for at høre Lokalrådets historiegruppe fortælle de gode, sjove og tankevækkende historier om livet i Vigersted fra starten af 1900-tallet og op til i dag.

Historiegruppen havde suget viden til sig fra Tulle Olsens byvandringer for et par år siden, samt haft samtaler med ældre, der er vokset op i Vigersted. Billedmaterialet var bl.a. hentet fra Lokalhistorisk Arkiv, Ringsted Museum samt lånt fra gamle fotoalbums fra sognets beboer.

Der var til lejligheden fremskaffet adskillige luftfarvefotografier fra 50´erne og 60´erne i gyldne rammer, som normalt hænger i folk hjem, og det gav anledning til mange gode snakke om udviklingen i Vigersted, som jo rigtig tog fart i slutningen af 60´erne med adskille udstykninger indenfor en 15- årig periode.

Tilhørerne talte både folk født i 1920´erne og 1930´erne, som havde levet hele deres liv i Vigersted og tilflyttere, som kom hertil, da parcelhusbyggerierne tog fart for 40-50 år siden. Og den senest tilflyttede beboer, som kun har boet på Vigerstedvej i 2 måneder, fandt også vej til den hyggelige aften.

Berit Galberg, Uffe Larsen og Peter Hansen fortalte de gode historier, samt gjorde rede for udviklingsplanerne for Vigersted, der er beskrevet i Helhedsplanen, som kan læses på byens hjemmeside www.vigersted.net

Leder af historiegruppen Michael Kalmberg styrede med sikker hånd teknikken, og alle fire er meget glade for den store interesse, der vises det arbejde, historiegruppen udfører. Det betyder, at de allerede har lagt billet ind på en ny historieaften i Forsamlingshuset næste år i januar, så det er bare om at trække i arbejdstøjet og få fundet flere gode historier frem – der er masser af dem!

Hvis nogen ligger inde med fotos eller historier, som gruppen kan få glæde af, så kontakt Berit Galberg 22 21 23 25.