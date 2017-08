Flot dag på Borup Børnedyrskue

Skovbo Y´s Mens Club glæder sig igen over en herlig dag, - fint vejr, god stemning og stor tilstrømning af tilskuere gjorde, at Børnedyrskuet igen blev et vellykket arrangement – for 42. gang. 65 dyr og en foreløbig opgørelse tæt på 900 tilskuere er rigtig flot!

Alle udstillere/dyr fik diplom, præmier og gode ord med på vejen af de – som vanlig – veloplagte dommere. Herudover gjorde vore gavmilde sponsorer det muligt, at uddele mange flotte gaver til mange af dyreejerne samt foretage lodtrækninger på indgangsbilletten blandt publikum.

Kaninsygen i vort område gjorde, at vi savnede den normalt mest populære dyregruppe. Til gengæld var der rekord med flere heste (28) og hunde (16) herudover kunne man se høns, skildpadder,marsvin, hamster og tammus.

Modtagere af

vandrepokaler blev:

Emma Odgaard, Lejre (2. år i træk) –- G.Halling Nielsens Mindepokal, bedste hest

Mille Hedegaard, Ejby –- Åge Dams , for skuets bedste hund.

Mathilde Marie L Meilbak, Herfølge –- Skovbo Y`s Men Clubs, bedste barn/dyr forhold.

I sagens natur kunne der ikke kåres en "bedste kanin", så Ole Hansens vandrepokal fik lov til at opholde sig endnu et år hos sidste års vinder, Laura Lynge Vingborg, Borup.

Dagens vejr startede lidt truende, men blev rigtig fint – og efter en flot indledning af Køges festligt uniformerede Skoleorkester bød Erling Grøn-Jensen velkommen, hvorefter Køges borgmester, Flemmeing Christensen med velvalgte ord åbnede skuet officielt.

Så gik det slag i slag med mere musik, Jonstrupgårds elegante rideopvisning efterfulgt af DCH Skovbos (Danmarks Civile Hundeførerforening) demonstration af hundens "ting-finder-evner".I år havde hestene god mulighed for at longere, og dermed give publikum lidt mere at se på i pauserne.

Og hvad er et børnedyrskue uden "Ballonsmeden Happy Einer" ? – hele eftermiddagen tryllebandt han børn (og forældre) –meget engageret – med trylleri og ballonkunster i over 4 timer. Han er en ren "Børnemagnet".

Over middag havde Borup Idrætsforening arrangeret fodboldkamp og opvisning i stortrampolin. Udstilleraktivitet var i år spring på hest, dygtig udført af mangeårig udstiller Jennifer og hendes veninde Juno. Herefter var eftermiddagen som vanligt præget af præmieoverrækkelser og publikum kunne i ro og mag besøge en af de mange boder , udstillinger eller aktiviteter på pladsen. Der var i år rigtig mange boder/stader med gode tilbud til vore gæster – tak for det !

En foreløbig opgørelse tyder på pænt øget overskud, som muliggør,at vi også i år kan yde støtte til lokale og humanitære "Emner" – sidste år kunne Skovbo Y´s Men i alt udbetale ca 50.000 kr.

Hermed en STOR tak til vore trofaste sponsorer, Borup Idrætsforening og KFUM, for hjælp med opstilling og nedtagning ,Aktivitetscenter Køge Bugt, for lån af "Æbleskivehuse", Køge Kommune for lån af Savværksgrund, hjælp m. affald mm, aviser for omtale, dommere, dyrlæge og – ikke mindst de "optrædende" samt Skovbo Y´s Mens medlemmer & familie og hjælpere, som har ydet en stor "gratis"indsats.

Og jo - selvfølgelig ses vi igen på Savværksgrunden 18. august 2018 til vort 43. skue!

Tak og på gensyn

mvh

www.skovbo-ysmen.dk