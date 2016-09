Festlig afslutning på Viby Jazz Days

Swing Cats og et perfekt vejr leverede en flot afslutning på sommerens Viby Jazz Days.

Det er altid et sats at arrangere udendørs koncerter i Danmark. Lørdagens koncert var da også berammet til Cosmos Hallen, men det gode vejr fik arrangørerne til at rykke udenfor og det var en rigtig beslutning. Det samme syntes ca. 200 jazzglade publikummer, der sammen med det gode vejr udgjorde en perfekt ramme for Danmarks bedste partyband.

Og det 5 mand store partyband med kapelmester Søren Sørensen i spidsen og 40 års erfaring leverede varen. Det blev til to timers overflødighedshorn af jazz, blues, bogie, rock og swing, spillet med en energi og overskud der intet lod tilbage. Flot korsang, små skarpe soli og bigbandlyd kendetegner bandet der swingede så godt at flere blev lokket ud på og danse på asfalten.

Stor tak til Roskilde Kommune der har sponsoreret Viby Jazz Days. Arrangørerne Kultur Cosmos og Viby Musikforening vil naturligvis arbejde for at succesen kan gentages til næste år. Sidst men ikke mindst en stor tak til et altid veloplagt publikum. Den glæde og entusiasme musikerne bliver mødt med er blevet bemærket af samtlige bands og er med til at sætte Viby på Jazz landkortet. Stor Tak for det.

Næste Jazzarrangement bliver 7. oktober hvor Roskildes Jazzdiva Pia Kloster besøger Dåstrup forsamlingshus med sit band. Mere herom senere.

På vegne af Kultur Cosmos og Viby Musikforening - Michael Carlsson.