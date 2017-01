Festlig Nytårskoncert i Dåstrup forsamlingshus

Borup Brass Band besøgte søndag eftermiddag Viby Musikforening og havde med sangerinden Anna Stærk en ekstra nytårsgave i baghånden.

Viby musikforening har de sidste 7 år arrangeret Nytårskoncerter i det hyggelige, gamle Dåstrup forsamlingshus og igen i år blev det et tilløbsstykke hvor foreningen måtte melde udsolgt inden annoncen nåede i Heden. Det skal vi naturligvis beklage men et medlemskab må naturligvis berettige til forkøbsret.

Salen var traditionen tro nytårspyntet og stemningen forventningsfuld da Borup Brass Band under ledelse af dirigent Kenneth Vegeberg lagde ud med Rossinis smukke ouverture til operaen William Tell. Herefter guidede Kornettist Christian Wedell-Neergaard publikum sikkert igennem et to timers afvekslende program spændende fra Vera Lynn Highlights til Michael Jacksons 90’er hit "Heal the world".

Skal man tale om højdepunkter fra koncerten må det være de 2 numre hvor operasanger Anna Stærk med sin store stemme skar sig igennem den bløde messinglyd og bragte musikken op på højeste niveau, specielt i den gamle Judy Garland klassiker "Over The Rainbow".

Nytårskoncerten sluttede naturligvis med Elgars "Pomp and Circumstance" og publikum kvitterede med stående ovationer og svingende dannebrogsflag. Tak til Kenneth Vegeberg, Anna Stærk, Borup Brass Band og ikke mindst et altid veloplagt publikum for endnu en dejlig oplevelse i Dåstrup forsamlingshus, lyder det fra Michael Carlsson,

Viby Musikforening.