Fejende flot Høstfest i Viby

Lørdag morgen begyndte med overtøj, men solen sneg sig ind over Viby og gav en fejende flot Høstfest med masser af folk i gaden.

Kræmmermarkedet var større end nogensinde, næsten 70 stande havde Viby Cityforening fundet plads til mellem foreningsstande, aktiviteter og politiske partier. Det gav et overmåde livligt gadebillede.

Gudmund og hans flotte optog af gamle traktører og høstmaskiner suppleret med gamle biler vakte behørig opsigt. Jagthornblæserne forstod at spille igennem og gøre opmærksom på optoget. Formand for Viby Cityforening Marianne Pedersen bød velkommen gav ordet til borgmester Joy Mogensen, der officielt skød høstfesten i gang.

Kvart i ti indviede Joy Mogensen den nye stationsplads, der straks blev taget i brug. De nye betonklodser var fine at sidde på, om end lidt kolde i længden, men det har pyntet på adgangen til Viby, at der nu er en fin plads. Umiddelbart efter gik starten til Realmæglerløbet, som sendte ikke mindre end 123 løbere ud på ruten i det kombinerede børne- og voksenløb.

Jeg er stolt og ydmyg over den flotte Høstfest, siger formand for Viby Cityforening Marianne Pedersen. Selvfølgelig ligger der mange, rigtig mange timers planlægning bag i Viby Cityforening, men en Høstfest bliver aldrig en Høstfest uden de mange frivillige, som på dagen trækker ud på gaden og giver en hånd. Vi kunne aldrig i Viby Cityforening løfte den her opgave alene. Det lykkes fordi vi er mange, der synes en høstfest i Viby samler og spreder glæde. Det giver sammenhold og overblik over områdets tilbud.

Præcis kl. 12 giv X factor stjernerne Mia og Morten på scenen i Viby – og så blev der trængsel foran scenen. Og der blev sunget med og klappet. Og de kan bare synge de to. Mange både børn, unge og voksne var begejstrede over at kunne møde tv-stjernerne lige her i Viby. Bagefter var der endda mulighed for at blive fotograferet sammen med stjernerne.

Det er helt umuligt at give et fyldestgørende overblik over Høstfestens aktiviteter, for der er så mange sjove ting i gang på samme tid. Børnene suser rundt med deres børnebilletter og de voksne nyde en øl, eller diskuterer skraldesortering eller Skousboarealets anvendelse. I gården spiller Karlssons A-Train jazz og i hallen er der fernisering og pludselig kommer Roskildegarden marcherende. En Høstfest i Viby skal bare opleves.