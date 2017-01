Farvespil og funktion bag skuffefronten

Indretningen af det perfekte køkken ligger i høj grad bagved fronterne, hvor både form og funktion skal sidde lige i skabet. Tvis Køkkener i Roskilde guider dig til et smart og smukt køkken anno 2017 bag skuffefronterne.

I 2017 sniger farver sig ind i køkkenindretningen og giver modspil til hvide, klassiske fronter. Derfor åbner Tvis Køkkener i Roskilde nu op for en ny mulighed i deres sortiment, så du nu kan tænke farvetemaet på dit køkken helt ind bag ved fronterne - på den måde får du mulighed for lege med farver i indretningen på en ny måde og sammentænke det ydre køkkenudtryk med det indre.

"Med denne nyhed kan du selv bestemme, hvilken farve dine skuffesider skal have - en ny mulighed i Tvis Køkkeners sortiment, som åbner op for, at du kan lege med et konsekvent eller kontrastfyldt farvelook i din køkkenindretning," fortæller Annette Weber, Tvis Køkkener i Roskilde.

Eksempelvis kan du gennemføre farvetemaet ved at lade den samme farve gå igen på både skuffesider og -fronter. Alternativt kan du lege med kontraster i indretningen ved at vælge en neutral farve på dit køkken og lad farvefesten udspille sig bagved fronterne med fx blå, grønne eller varme nuancer.

De farvede skuffesider fra Tvis Køkkener fås i 16 forskellige farver, som kan ses i butikken i Roskilde.

Den funktionelle

skuffeindretning

Når du skal indrette et nyt køkken er det også vigtigt, at form og funktion spiller sammen, så køkkenet bliver en optimal arbejdsplads gennem mange år. Her er det en god ide at inddele og indrette dine skuffer, så du hurtigt kan danne dig et overblik over dit køkkenudstyr.

Legrabox med Ambialine fra Tvis Køkkener er en fleksibel opbevaringsløsning, hvor du selv bestemmer, hvordan dine køkkenskuffer skal indrettes. De magnetiske skillevægge gør det nemt selv at opdele skufferne i små og store rum alt efter dit personlige behov. På den måde kan du indrette dit køkken præcis, som du ønsker det. Skuffeløsningen fås i både hvid og sort.

Hvis du vil vide mere om, hvordan du toptuner indretningen bagved dine køkkenfronter, kan du besøge Tvis Køkkener i Roskilde i februar, hvor butikken sætter fokus på farver i køkkenindretningen.

Læs mere på www.tvis.com eller besøg Tvis Køkkener på Facebook, hvor indretningsdesigner og blogger, Laura Trøstrup fra The Sweet Spot, giver tips og tricks til den gode køkkenindretning.