En stærk liste C til KV2017

Borgmester Flemming Christensen kommer til stå i spidsen for en stærk kandidatliste til Kommunalvalget d. 21. november.

Konservative i Køge har her til aften afholdt opstillingsmøde, og fundet det stærkeste kandidathold der skal tegne de Konservative under valgkampen. Listen tæller 14 kandidater, som repræsentere god geografisk spredning over hele kommunen, kvinder og mænds tilstedeværelse i lokalsamfundet, samt kandidaternes politiske interesser der kommer til at sikre, at borgerne også de næste 4 år kommer til at mærke fornyelse og udvikling i kommunen lige meget hvor i livet man befinder sig.

Listen ser således ud:

1 Flemming Christensen, Køge

2 Mads Andersen, Køge

3 Lykke Outzen, Ølby

4 Thomas Elm Kampmann Køge

5 Claus Olesen, Borup

6 Kirsten Larsen, Køge

7 Tove Knappmann, Hastrup

8 Bjarne Rasmussen,

Herfølge

9 Claus Rømer, Køge nord

10 Christian

Wedell-Neergaard , Borup

11 Morten Holtze Kryger, Tureby

12 Hans Erik Jensen,

Bjæverskov

13 Sofie Ploug Kaae, Salby

14 Finn von Bülow , Gørslev

Borgmester Flemming Christensen og Formand Per Stryhn ser frem til et spændende valgår, hvor hele holdet af kandidater, bestyrelsen og medlemmerne allerede er trukket i arbejdstøjet.