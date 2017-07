Elevator på vej til Viby Station

Det lysner endeligt for kørestolsbrugere, gangbesværede og familier med barnevogn på Viby Station. Og det glæder mig. Mange års pres har nu givet pote og der er bevilliget 6,5 mio. statslige kroner til at forbedre adgangsforholdende. Det er halvdelen af de 13 mio. kroner, som kommunens rådgivere i første omgang skønner, at elevatorprojektet vil komme til at koste. Projektet involverer både BaneDanmark, DSB og Roskilde Kommune, men det er Roskilde kommune som ansøger af statsmidlerne, der kommer til at stå for byggeriet.

Flere har spurgt mig om hvordan projektet kommer til at påvirke den nye stationsplads. Svaret er, at det ved man ikke helt endnu for der kan komme justeringer til den foreløbige skitse i forbindelse med byrådets bevilling af de resterende 6,5 millioner kroner. Forvaltningen har nemlig bebudet de fremlægger forslag om, hvordan projektet evt. vil kunne reduceres til en pris på 8-9 mio. kr., og hvordan man finder penge til den kommunale del af finansieringen (4-4,5 mio. kr.). Man kan roligt sige, at projektet er blevet en del dyrere end de 1,5 millioner som vurderingen lød på for en 3-4 år siden. Der stadig altså nogle ting, som skal falde helt på plads med finansieringen, men vi har aldrig været tættere på. Går alt efter planen vil elevatoren stå klar til brug i efteråret 2018.

Jette Tjørnelund

Byrådsmedlem (V)