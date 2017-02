Ejby Løb for Livet har 10 års jubilæum

I januar 2017 var det 10 år siden Ejby Løb for Livet løb sin første kilometer. Det er siden blevet til mange kilometre, mange løb, mange venskaber og mange kopper kaffe søndag formiddag i klubhuset.

Det der startede som et 12 uger program har udviklet sig til en forening, som har et liv og en rummelighed, hvor der er plads til trekking, den rolige 5 kilometertur, over til træningen til halv- og hel Marathon.

En stor del af æret for den succes, som klubben har udviklet sig til skal findes hos klubbens formand Betina Holmelund Hansen. "Ideen til at starte løb op i Ejby kom af min egen oplevelse og overraskelse over, at man forholdsvis let over en 12 ugers periode kan opbygge sin kondition fra absolut nul til at kunne løbe 5 km.", fortæller Betina, og fortsætter "Jeg kom i kontakt med Bo Bossen, og vi startede sammen et begynderhold op som en aktivitet i gymnastikafdelingen. Første træningsgang dukkede der 50 løbere op som var interesseret i at komme i gang med at løbe og træne sig op til 5 km"

Oprindeligt havde Betina og Bo ikke forstillet sig, at der skulle løbes videre, men ønsket om at løbe videre var så stort hos de deltagende personer, at det var helt naturligt at fortsætte. I løbet af sommeren 2007 og efteråret 2007 kom der flere og også rutinerede løbere til og dette gav grobund for stille og roligt over årene at starte flere hold op. Det blev muligt at få uddannet flere løbeinstruktører. Og så kom det lidt af sig selv.

I 2013 blev Ejby Løb for Livet en selvstændig forening, og dannede sin egen bestyrelse. "Det har været en fantastisk rejser" fortæller Betina, "Der har i årens løb været tilbud om powerwalking, børnehold, træningshold til 5, 10, ½ og hel maraton og senest trekkinghold"

Ejby Løb for livet har gennem de seneste år haft et stabilt medlemstal på 160 medlemmer. Der trænes 3 gange om ugen og hver gang med vores rutinerede løbeinstruktører i spidsen for træningen. Der dukker mellem 30-75 løbere op til alle træninger.

"Vi er gode til at deltages i forskellige løb rundt om i landet og klubben har 3 gange deltaget i Berlin halmaraton, fortæller Betina glædesstrålende, "og Vi holder også egne løb i løbet af året såsom Stjerneløb, finaleløb, pandekageløb (der løbes til Pandekagehuet i Dyndet), familieløbet Nisseløbet og året sluttes af med et nytårsløb".

Ejby Løb for livet er endvidere kendt for det sociale liv. Der lægges også vægt på sammenholdet og venskaberne med lidt fester i løbet af året, og nogle gange er familien inviteret med. Hver søndag samles vi i klubhuset og slutter træningen af med kaffe og nogle gange morgenbrød.

"Men vi er også meget seriøse med vores løb", understreger Bettina," I løbet af året er der foredrag med forskellige oplægsholdere", for også at få koblet noget teori på træningen.

Betina er en ildsjæl, og det ses tydeligt, når hun med glæde i stemmen fortæller om klubbens opbygning. "Det har været sjovt og udfordrende at være med i opbygning af en klub, og følge dens udvikling. Der er knyttet mange venskaber på baggrund af klubben. Og det kan mærkes til træningerne, og også når vi modtager nye medlemmer" Bettina er stolt af Ejby Løb for livet, og det har hun god grund til. Nu har Ejby Løb for Livet 10 års jubilæum , og har en blomstrende klub med 160 medlemmer.

I jubilæumsåret har Ejby Løb for Livet flere arrangementer. Den 1. april er der jubilæumsfest for klubbens medlemmer og partner. Den 17. juni er der løb for alle til Stafet for Livet. Og den den 9. september åbent hus arrangement.

Har du lyst til at være med, så mød op ved medbogerhuset tirsdag og torsdag kl. 18, samt søndag ved klubhuset kl. 10. Du kan finde mere information på Ejby Løb.dk, eller på facebook.