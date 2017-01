Ejby Løb for Livet Planlægger tur til Kilimanjaro

Ejby løb for Livet har stort succes med Trekking holdet. Nu planlægger Ejby Løb for Livet en tur til Afrikas højeste bjerg Kilimanjaro.

Ejby Løb for Livet igangsatte i foråret et trekking hold. "Det har været en stor succes" fortæller instruktør Kurt Jensen, og vi har stadig plads til flere på holdet. "Vi tager i mod nye medlemmer til trekking holdet tirsdag den 4. januar kl 18:00 ved medborgerhuset i Ejby".

Kurt er en erfaren instruktør, og fortæller begejstret om trekking holdet. "Holdet vil trekke efter et fast program 3 gange om uge, med flere forskellige tempi", "her er plads til alle", lover Kurt.

Holdet er også en god platform, hvis du har ambition om at begynde at løbe, efter nogle måneder på trekking holdet kan du eventuelt starte op på begynderholdet senere på foråret.

2017 kan blive året hvor motion og velvære skal have højest prioritet så bare mød op på en af vores træningsdage, for som Kurt udtaler, "kræver trekking ikke andet end et par rigtig gode vandre sko så alle kan bare komme forbi og prøve". Trekking holdet har planer om at gå 7-8 km tirsdag og torsdag aften, og ca. 10 km om søndagen. Den sidste søndag i måneden afprøver vi lidt varieret terræn", supplerer Kurt.

"For at holde motivationen oppe i løbet af sæsonen, har vi planer om at deltage i flere træningsture" fortsætter Kurt Jensen "det er f.eks. Skovbo Marchen 19. marts, Hedeboestien store Bededag og vi har også planer om at være aktive på Marinaen i Køge til Stafet For Livet", og selvfølgelig kalder Camønoen også på sådan nogle som os.

Ejby Løb for Livet ønsker at arranger en trekking tur til Afrikas højeste bjerg Kilimanjaro i 2019. Kilimanjaro kan bestiges uden brug af klatreudstyr. Ifølge Kurt er turen et tilbud til alle klubbens medlemmer uanset om der trekkes eller løbes og det langsigtet mål giver alle en rigtig god mulighed for at komme i form både fysisk og økonomisk. Men det er selvfølgelig ikke en betingelse for deltagelse på holdet, at tage turen til Kilimanjaro, det er bare en ekstra gulerod.

Hvis du vil vide mere om vandretur til Kilimanjaro, er du velkommen til at høre mere, når Rune Ditlev Henriksen fortæller om sin tur Kilimanjaro i oktober 2016. Rune kommer den 1. marts 2017 kl. 19:00 i Ejby Klubhus Skovvang 1. Så sæt kryds i kalenderen. Alle interesseret er meget velkommen. Hvis du ikke endnu er medlem af Ejby Løb for Livet koster det 20 kr., som du kan betale ved døren.

Der er et blomsterende liv i Ejby Løb for Livet. Vi er nu 150 medlemmer, og der er meget stort fremmøde til alle træningsaftenerne, samt søndag formiddag i klubhuset. Foruden trekkingholdet har vi løbehold på alle niveauer.

Vi lægger stor vægt på at der er plads til alle i klubben - lige fra nybegynderen, som måske aldrig har løbet før, til den mere øvede, der vil løbe flere km f.eks. til et halv- eller helmaraton. Alle niveauer findes.

Har du lyst til at være med, så mød op ved medbogerhuset tirsdag og torsdag kl. 18, samt søndag ved klubhuset kl. 10. Vil du videre mere om Trekking i Ejby Løb For Livet så kig forbi vores hjemmeside Ejbyløb.dk eller på ejbyloeb/facebook.

Vi ses

Ejby Løb for Livet