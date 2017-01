Det var fuldt hus til den traditionsrige nytårskoncert i Borup

Af Simon de Visme

Det gik perfekt, og folk var rigtig tilfredse.

Sådan lød nogle af de første kommentarer efter torsdagens nytårskoncert i Borup Idræts- og Kulturcenter. De kom fra Walter Hansen, der i 15 år har stået for den tilbagevendende koncert sammen med Asger Baarstrøm.

Som altid var det orkesteret Copenhagen Phils, der sang og spillede det nye år ind, og i år havde de selskab af sangerne Inge Dam-Jensen og Joachim Knop. Sidstnævnte er også skuespiller.

- Joachim bandt det hele rigtig fint sammen og sang selv, og Inger gjorde det også virkelig godt, siger Walter Hansen, der til daglig er kasserer i Skovbo Hallerne

Han fortæller, at der med 400 gæster var stort set udsolgt til koncerten.

- Vi har gjort det mange gange før, og nytårskoncerten trækker altid mange mennesker. Der kommer ikke kun folk fra Borup, men også fra Køge, Roskilde og nogle af de små byer, siger Walter Hansen.



Overskud til gymnastik

Det 70 mand store orkester er ifølge Walter Hansen meget populært.

- Folk spørger allerede, om de vender tilbage til nytårskoncerten næste år, og det håber vi meget på. Mange af musikerne fra orkesteret glæder sig faktisk også til at komme tilbage, siger han.

Arrangøren fortæller, at overskuddet fra koncerten går til gymnastikafdelingen i Borup, som undervejs solgte øl og vand og efterfølgende stod for oprydning.