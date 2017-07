Det har kriblet og krablet i Borup

Svenstrup Naturskole havde sommersjov i uge 26. Det betød at 215 børn og voksne var ude på Naturskolen tirsdag, onsdag og torsdag.

På Naturskolen fik de smagt bålristede melorme i chili – og ja faktisk smagte næsten alle dem! Nogle af børnene måtte sågar have besked på, at de ikke skulle tage flere, for så var der ikke nok til alle.

Dagene gik med at blive klogere på de små dyr på land og i vand. En tur i gennem landskabet på sommerfugletur, hvor man skulle drikke som en sommerfugl eller skræmme sortspætten væk, satte tanker i gang om sommerfuglens liv.

Andre var på den velduftende tur med fluen – som jo som sagt godt kan lide lort. Så her blev en kokasse og hestepærer studeret helt tæt på.

På tur med Naturskolen er for alle sanser, så ud over at smage, se og lugte, så brugte mange hænderne og lavede deres helt egne krible krable dyr ud af wcruller og andet genbrug.

Naturvejleder Helene Flügge, synes det har været nogle rigtig gode dage og regner med, at mange børn har taget noget viden og ikke mindst førstehåndsoplevelser med hjem om dyrene i skoven. Det er altid dejligt, når forældre vælger at tage deres børn med ud i naturen.