Del din søndag den 12. marts 2017

- med verdens mest udsatte.

I en tid med krige og massive flygtningestrømme er begrebet næstekærlighed ofte oppe at vende. Ideen om at tage sig af sin næste, både naboen og den fremmede, går dog tusindvis af år tilbage i både vores kultur og kristendommen. Vi kender den blandt andet fra lignelsen om "Den barmhjertige samaritaner" fra Lukasevangeliet. Derfor er ideen om at dele hovedoverskriften for Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling den 12. marts i år.

Vi har brug for din hjælp for at kunne sende så mange indsamlere på gaden, at alle i Syv, Ørsted og Dåstrup sogne får mulighed for at give verdens mest udsatte mennesker en håndsrækning.

Syv, Ørsted og Dåstrup sogne er som sædvanlig med i Sogneindsamlingen. Det er altid en god og hyggelig dag, næsten uanset vejret. (Tag varmt tøj på!) På tværs af generationerne kan du ved at gå en rute på cirka tre timer blandt andet

- skaffe 30 flygtningebørn næringsrig mad i en måned

- give tre kvinder starthjælp til en butik

- at kvinderne kan give deres børn mad og sørge for deres skolegang - eller der kan sikres akut nødhjælp til en katastroferamt familie i en måned.

Vi deler vores søndag med mennesker, der virkelig har brug for hjælp. Vi hygger os både med turen med indsamlingsbøssen og lidt godt i lommen, og den varme kaffe/te med brød, når vi kommer tilbage til Syv Sognegård efter endt indsamling.

Det er altid spændende at vente på vores samlede indsamlingsresultat, når man har optalt sin egen indsamlingsbøsses indhold, og at det er registreret.

Inden turen starter, kan man gætte på det samlede resultat. Der er et par mindre præmier til de indsamlere, der kommer tættest på. Sidste år var slutresultatet på 16.268 kroner. Kan vi slå det i år?

Indsamlerne mødes i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. mellem 9.30 og 10.00 til briefing og udlevering af rutekort og bøsser. Indsamlingsbøsserne skal være tilbageleveret samme sted senest kl. 14.30.

Gør en forskel for verdens mest udsatte mennesker. Meld dig som indsamler søndag d. 12. marts. Alle er velkomne. Har du spørgsmål, så kontakt mig.

Jeg glæder mig allerede til at mødes med jer og håber på et større indsamlingsresultat end sidste år. SAMMEN ER VI STÆRKE! Vi ses!

Poul Søe Nissen

indsamlingsleder

Mobil: 2278 9646

Mail: poulsoe42@gmail.com