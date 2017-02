De blev Skovbomestre

Det er med stor glæde at det endnu engang er lykkedes at afholde det gamle mesterskab mellem Ejby, Bjæverskov og Borup.

50 forventningsfulde og glade børn i alderen 8 – 16 år havde tilmeldt sig til turneringen og valgt at bruge deres søndag på at spille massere af badminton. Alle var opsat på at vinde den lokale ære, at kunne kalde sig "Skovbomester 2017".

Det blev en lang dag for mange, da rigtig mange kampe måtte afgøres i tredje sæt. Det fortæller bare at spillerne gav sig 100% Der blev bestemt ikke givet ved dørene. Alle ville gerne vinde og det gjorde, at det blev til mange spændende kampe, til stor glæde for alle tilskuerne i hallen. Alle kæmpede bravt og alle gjorde det super godt!

Vi er sikre på at mange er taget hjem med en masse erfaringer rigere, og vi håber mange har fået mod på at deltage i flere turneringer?? Der er massere af muligheder – det er bare at gå på DGI’s hjemmeside og søge på badminton turneringer – der er mange muligheder for at tage af sted med mor og far i weekenden – hvis I skulle have mod herpå. Evt. kontakt jeres trænere for mere information herom.

Vi håber alle havde en god dag, også forældre, bedsteforældre og så videre, der bidrog til den gode stemning i hallen. Tak for jeres støtte og opbakning, som er super vigtig både for jeres børn, men også for alle os andre, da I bidrager til at gøre det til en rigtig hyggelig og mindeværdig dag for os alle! Uden jeres opbakning kan det slet ikke lade sig gøre at afholde disse arrangementer med så stor succes!

Tak til Ejby som i år var værter for arrangementet. Det var fantastisk med to haller, og godt med så mange baner med alle de single og double kampe der skulle afvikles.

Vi glæder os allerede til næste år og håber lige så mange vil deltage og spille om den "lokale ære" – at blive "Skovbomester"

Her liste over de der i år har vundet æren og kan kalde sig Skovbomester 2017

U9 Herresingle Sigurd Kristianssøn, Borup

U9 Herredouble

Arthur Pedersen/Andreas Hansen Borup/Bjæverskov

U11 Herresingle Magne Cramer-Petersen, Bjæverskov

U11 Damesingle

Mathilde A., Bjæverskov

U13 Herresingle, begynder Nicklas Jack Nørr, Borup

U13 Herredouble, begynder Martin Schlaikjer/ Mathias Thomsen Ejby/Ejby

U13 Damesingle, begynder Julie Elkjær, Bjæverskov

U13 D, Herresingle Frederik O. S. Jensen, Borup

U13 D, Herredouble Lauritz Rørbæk/Magnus Caludan Borup/Borup

U13 D, Damesingle Signe Christensen, Bjæverskov

U13 D, Damedouble Julie Elkjær/Julie Christensen Bjæverskov/Bjæverskov

U15 D, Herresingle Magnus Klavsen, Bjæverskov

U15 D, Damesingle Julie Sørensen, Bjæverskov

U15 D, Damedouble

Kamma Flodgaard/Julie Sørensen, Bjæverskov/Bjæverskov

U17 C/D, Herresingle Magnus Bjerg, Borup

U17 C/D, Herredouble Marcus Mundt/Magnus Bjerg Borup/Borup

U17 C/D, Damesingle Siff Kragh-Asbæk, Borup

U17 C/D, Damedouble Line Andersen/Siff Kragh-Asbæk Vemmedrup/Borup

U-15/17 C/D, Mixdouble Mette Larsen/Jonas Strøm Bjæverskov/Bjæverskov

Tak fra alle trænerne fra Ejby, Bjæverskov og Borup for en rigtig dejlig dag i Ejby hallen