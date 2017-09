Dansktop-klassikere hittede til høstfesten i Havdrup

Der var ægte høstfeststemning i Havdrup i weekenden, hvor Klaus & Servants spillede egne hits og en stribe ørehængere fra de seneste årtier

Den gode stemning lørdag middag foran SuperBrugsen demonstrerede på bedste vis, at de ildsjæle, der arrangerer Høstfesten ved, hvad de har med at gøre. Der var både husrum og hjerterum. Og det populære underholdningsband, Klaus & Servants, leverede lige den stribe ørehængere fra det sidste halve århundrede, som publikum elsker at synge med på.

Udover sine Servants var orkesterleder Klaus Strand-Holm ledsaget af sin kone, Karin, der præsenterede live versionen af det TV aktuelle "Syng Med & Tip et Hit"-Show.

Festlig stemning

i markedsteltet

- Der er intet som stemningen til en Høstfest. Det var i dette miljø, vi startede for et halv århundrede siden, og der er intet bedre sted at opleve et pusterum, som vi alle har brug for i en hektisk hverdag, siger Klaus Strand-Holm, som stadig har travlt med at rejse Danmark tyndt med sit band.

Klaus & Servants har udgivet flere end 40 albums siden 1971. Blandt de store hits er "Herstedvester", "Den Bedste Pige" og "Bank tre gange". Bandet har i mange år været husorkester på den årlige Dansk Slager Parade-turne, som gennem 20 år har haft en række folkekære kunstnere på plakaten. Lige nu er Klaus & Servants TV-aktuelle med showet "Syng Med og Tip Et Hit", der kører på anden sæson på DK4.

Præmier til publikum

Men lørdag middag var det altså live-versionen af TV-showet, der blev præsenteret i Havdrup. Mens bandet spillede og sang en række kendte melodier og hits, stillede Karin spørgsmål til publikum. Og ligesom på TV var der præmier til publikum, der gættede rigtigt på Karin Strand-Holms spørgsmål, hvor SuperBrugsen var sponsor for de flotte præmier.