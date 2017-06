Danmarks største læsekonkurrence for børn

Den 16. juni åbnede Sommerbogen igen. Opfordringen til børnene er enkel: Læs og anmeld så mange bøger, I kan, i løbet af sommerferien og vind en masse fede præmier

Sommerbogen er folkebibliotekernes landsdækkende læsekonkurrence for børn med tusindvis af deltagere hver sommer. Idéen bag Sommerbogen er at fastholde børns læselyst hen over sommerferien, og en konkurrence som Sommerbogen kan netop motivere børnene til at holde læsningen ved lige, selvom de holder ferie fra skolebænken.

Læs og anmeld

Børnene vælger selv de bøger, de vil læse og anmelde, og anmeldelserne kan laves på skrift eller som video. Det vigtigste er, at børnene begrunder deres mening om bøgerne, og at de har lavet anmeldelserne selv. Sommerbogen foregår både på biblo.dk og på landets biblioteker.

"Når man anmelder en bog, kommer man længere ind i den, og man ser historien fra en anden vinkel. Hvis man kan lide at læse, er det en sjov måde at fortælle om historier på. Og man kan anbefale det, man bedst kan lide, til andre." fortæller Matilde Lauritzen, vinder af bedste skrevne anmeldelse Sommerbogen 2016.

De bedste bøger

På bibliotekerne i Køge Kommune kan du vælge din helt egen nye bog, når du kommer og viser os dine anmeldelser af bøger du læser i sommerferien.

Du kan anmelde på BIBLO eller du kan skrive på anmeldelsesark, som du henter på dit bibliotek eller på bibliotekets hjemmeside.

Vi har fundet alle de spændende bøger frem og er klar til at hjælpe med at finde lige den bog du kunne tænke dig at læse i sommerferien, lyder det fra børnebibliotekar Karin Husted Larsen.

Bogpræmie til alle

Alle børn i alderen 6 -16 år kan deltage i Sommerbogens individuelle fritidskonkurrence eller som klasse i Sommerbogens skolekonkurrence for 1.-6. klasser. I fritidskonkurrencen er der iPads på højkant og daglige bogpræmier, mens de bedste klasser kan se frem til forfatterbesøg.

De bedste anmeldelser kåres af bibliotekarer og Biblos redaktion.