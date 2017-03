DBU's fodboldskole fejrer 25-års jubilæum

DBU’s Fodboldskole fejrer 25-års jubilæum med Schulstad som ny hovedpartner.

I år er det 25 år siden, at de første bolde rullede på DBU’s Fodboldskole, og samtidig kan vi fejre 25-års jubilæet for Danmarks største fodboldtriumf – EM 1992. Det er ikke helt tilfældigt, for dengang brugte DBU midlerne fra EM-gevinsten til at opstarte fodboldskolerne. Det bliver fejret med en masse spændende aktiviteter og ikke mindst en ny sponsor for DBU’s Fodboldskole. Schulstad og DBU har nemlig indgået et partnerskab, der betyder, at Schulstad bliver hovedpartner for DBU’s Fodboldskole.

Når fodboldskolerne til sommer sparkes i gang for 25. gang, bliver det med Schulstad i ryggen – og som logo på trøjen. Schulstad har underskrevet en to-årig aftale med DBU´s største sommeraktivitet for børn og unge mellem 8 og 15 år – et partnerskab, der bygger på en fælles ambition om at sætte fokus på sunde og varierede kostvaner og motion for deltagerne på fodboldskolerne – og i resten af samfundet.

"DBU og Schulstad har stort fokus på, at danske drenge og piger skal have sunde, varierede kostvaner og dyrke motion. Det er derfor en oplagt mulighed for os at blive en del af DBU’s Fodboldskole og derigennem give de mere end 27.500 børn og unge en aktiv og oplevelsesrig uge fyldt med masser af fællesskab, træning og inspiration til velsmagende madpakker og mellemmåltider i løbet af sommeren," siger Jeanette Ruby, marketing- og innovationsdirektør for Schulstad.

Hos DBU glæder administrerende direktør Claus Bretton-Meyer sig over samarbejdet, der er med til at understrege koblingen mellem fodbold og et aktivt samt sundt liv.

"Vi ved, at fodbold er en af de sundeste sportsgrene, der findes på grund af de mange temposkift, boldberøringer og muskelgrupper, der hele tiden er i spil, når børnene render rundt på grønsværen. Og med al den aktivitet er det vigtigt at have depoterne fyldt op med den rigtige energi, så man kan yde sit bedste på banen. I partnerskabet med Schulstad får vi knyttet gode råd om sund og varieret kost til verdens sundeste sport – til glæde for børnene på DBU´s Fodboldskole og deres forældre," fortæller Claus Bretton-Meyer.

Jeanette Ruby, marketing- og innovationsdirektør for Schulstad, ser også Schulstads partnerskab med DBU som et match, der kan være med til at skærpe fokus på vigtigheden af god kost for børn og unge, der lever et aktivt liv.

"At forbedre børn og unges madpakkevaner er ét af Schulstads store fokusområder, hvilket den årligt tilbagevendende Madpakkekampagne ved skolestart i august måned er med til at skabe synlighed omkring. Vi vil sammen med DBU informere, inspirere og hjælpe forældre, børn og skoler med at gøre børnenes madpakker og mellemmåltider endnu bedre. Det skal sikre, at børnene får fyldt brændstof på kroppen for at have energi hele dagen, og når der skal bruges masser af kræfter på grønsværen sommeren igennem," siger marketing- og innovationsdirektør Jeanette Ruby for Schulstad.