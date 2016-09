Byg insekthoteller med hele familien

Svenstrup Naturskole og Køge Kommune inviterer for første gang til ’Byg dit eget insekthotel’ på Naturens Dag søndag den 11. september.

I Køge inviterer Svenstrup Naturskole til Naturens dag på Naturskolen, hvor du og din familie kan opleve insekter i naturen sammen. Dagen handler om insekterne som en del af naturens kredsløb og vores livsgrundlag. På dagen får I derfor indblik i, hvorfor det er nødvendigt at bygge insekthoteller og så kan I kaste jer over at bygge og samle fyld til hotellerne i skovbunden.

Fyldet danner en masse små huller, som insekterne kan søge ly i, når det regner, lægge æg i eller overvintre i. Med andre ord får I mulighed for at sætte jer i insekternes sted og få indblik i denne lille, men vigtige, del af livets cyklus i naturen.

"Vi glæder os rigtig meget til dagen. Det er en fin mulighed for både at skabe noget sammen og få fælles oplevelser i naturen. Og vi håber, at mange vil benytte sig af tilbuddet for at være med til i fællesskab at bidrage til bedre vilkår for insekterne og samtidig være sammen om at skabe et flot og dekorativt element til haven," siger initiativtager og miljømedarbejder i Køge Kommune, Malene Ringgaard, der selv byder velkommen på Naturskolen.

Arrangementet er en del af "Naturens Dag", hvor Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og en lang række lokalforeninger, kommuner, naturvejledere, kulturelle institutioner mv. holder åbent hus i hele landet. På www.naturensdag.dk kan du læse mere om de oplevelser, der venter på Naturens Dag.

Oplev naturen uden alder

Temaet for Naturens Dag er i år "Naturen uden alder". Tiden går og verden ændrer sig, men naturen er stadig vores livsgrundlag. På Naturens Dag vil arrangørerne gerne vise, hvor mange muligheder der er i naturen omkring os. Der er vildt mange muligheder i naturen, hvad enten det er i skoven, ved havet eller i baghaven. Så tag børnene i hånden og kom ud på Naturens Dag.

Børn er sjældnere i naturen

Uden konkrete naturoplevelser mister børn følelsen af samhørigheden med naturen og forståelsen af, at naturen er vores livsgrundlag. Derfor er det alvorligt, at en Gallupundersøgelse fra 2015 viser, at næsten halvdelen af de danske forældre til børn i alderen 5-12 år ikke mener, at deres børn kommer nok ud i naturen. Computer, tv og dårligt vejr er blandt nogle af forhindringerne.

Skoler og institutioner

holder også Naturens Dag

Ud over at åbne naturen for børn og deres familier på Naturens Dag, holder Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet Naturens Dag for skoler og institutioner. Det sker fra den 5. til 9. september, hvor lærere og pædagoger slipper børnene ud til en eller flere dages læring, undervisning og leg i naturen. I år er ca. 100.000 børn tilmeldt Naturens Dag via deres skole eller institution.

Andre naturoplevelser

på Naturens dag

Mærk suset i træernes toppe, kast dig ud i en undervands-forhindringsbane eller studér skovbundens vilde liv på tæt hold. Naturens Dag byder på en masse spændende oplevelser i naturen søndag den 11. september– også hvor du bor.