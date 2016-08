Bragende flot høstfest i Viby

I Viby er vi ekstraordinært gode til at handle lokalt! Men vi skal handle endnu mere lokalt, hvis vi skal lokke yderligere butikker til Viby, sagde formand for Viby Cityforening, Marianne Pedersen i sin åbningstale lørdag til Høstfesten i Viby. Kun ved at bruge butikkerne i dag, har vi dem også i morgen … Og der ER tro på at Viby er i fremdrift og udvikling, fortsatte hun. Ellers ville hverken Meny eller Bygma have bygget om, Blomstersnedkeriet udvidet til dobbelt størrelse, eller optiker, hundesalon og ejendomsmægler slået sig ned i byen inden for det seneste år.

Sammen kan vi flytte noget. 10 kr. mere om dagen pr. næse, kan flytte 17 millioner kroner og få flere butikker til byen.

Borgmester Joy Mogensen ønskede i sin åbningstale at Viby ville holde flere fester som Høstfesten, og lovede at det ville få kommunal opbakning og så skød hun Høstfesten 2016 i gang med ønsket om en dejlig dag.

Det gode vejr havde lokket mange folk til byen allerede fra tidlig morgen og snart var den ellers søvnige Søndergade forvandlet til kræmmermarked og aktivitetsstrøg. Børnene susede rundt til de otte stationer på Børnebilletten og de voksne gjorde gode handler i byens butikker, i de til lejligheden opstillede stande, eller fik en kølig øl og lidt hvile til benene på torvet. Solen skinnede uophørligt og sendte hurtigt temperaturerne op over 25 grader.

Midt i al virakken blev det traditionsrige Realmæglerløb skudt i gang kl. 10. Og små og store spænede ud på hhv. 2,5, 3,5 eller 6 km rundt om bymidten. Der var præmier til vinderne i hver aldersklasse og til det størst stillede hold, som igen i år var børnehaven Atlantis med 33 deltagende løbere.

Jazzmusikken på Cosmosgrunden gav god stemning det meste af dagen og blev kun overdøvet af Onkel Reje, kendt fra TVs Ramasjang, der gav den "fuld kompot" fra den store scene kl. 12 med tryllekunster og pruttesange. Det så ud til at fornøje såvel små som store. Bagefter var der mulighed for at blive fotograferet med onkel Reje, eller bare få en krammer!

Biblioteket var aktivt med for første gang, og de havde set et rigtigt hul i programmet og lavet babylounge, men ammestole, ro og plads til både flaskevarmning og bleskift. Det blev en mægtig succes og et trækplaster ingen havde forudset.

Det er Viby Cityforening, der arrangerer Høstfesten i Viby, og det er de mange handlende og erhvervsdrivende der stiller med særtilbud, aktiviteter og sponsorkroner og så er det alle foreningerne, der stiller op og viser frem forud for en ny sæson. I år havde også de politiske partier vovet sig til Viby med en fælles stand, og der var nogle lokalpolitikere, der fik et andet syn på Viby. Også foreninger hjemmehørende i Roskilde som Natteravnene, Børns voksenvenner og Røde kors havde fundet det vigtigt at være med til festlighederne i Viby.

Da den officielle Høstfest sluttede kl. 14 og oprydningen begyndte, var der mange, som slet ikke havde tid eller lyst til at gå hjem og i stedet blev hængende på torve og pladser og fik en ekstra øl og lidt mere sol.

Jeg ved ikke om der nødvendigvis har været flere mennesker til Høstfest i Viby i år, siger formand for Viby Cityforening, Marianne Pedersen. Vi tæller jo ikke folk og vi tager ikke entre, men jeg er sikker på, at dem der var til høstfest i år var tilstede i længere tid end de plejer. Det skyldes to ting, dels det herlige sommervejr, dels at der i år var endnu flere aktiviteter end nogensinde. Det tager simpelthen længere tid at komme rundt til det hele.

Næste års Høstfest er allerede programsat til den 26. august 2017.