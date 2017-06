Borups U16-piger tog guldet

Da Borups U16-piger lørdag den 16. juni var til Sjællandsmesterskaberne i fodbold, tog de af sted som ubesejrede vindere af deres pulje. Nu skulle de møde vinderne af de andre puljer til "Final 4"-stævne i Ølstykke.

Første kamp var semifinale mod Frederiksværk. Borup kom bedst fra start og fik scoret to mål i første halvleg. I anden halvleg spillede Borup mere defensivt end normalt for at forsvare føringen. Frederiksværk pressede på, og det var en intens kamp, hvor trætheden efterhånden satte ind. Men der blev ikke scoret flere mål, Borups taktik lykkedes, og dermed var holdet i finalen.

Efter et par timers pause ventede Toreby-Grænge, der havde slået Roskilde Pigefodbold 2-1 i deres semifinale. Der var en større flok forældre og andre heppere på sidelinjen til at bakke Borups piger op. Allerede kort inde i kampen var det tydeligt, at Borup var det bedste hold, og at det kun var et spørgsmål om tid, før de scorede første mål. Det kom efter 12 minutter og kort efter scorede Borup igen. Pigerne fortsatte den flotte stil og kampen endte 6-0 til Borup.

Kort efter kunne hele holdet og trænerne Frank og Laura Åberg gå på podiet og få overrakt guldmedaljer og pokal. På vej hjem rundede de Borups boldbaner, hvor der også blev afholdt Sjællandsmesterskab, for at blive fejret. Og for at sætte pokalen på hylden til samlingen.

Det var en superflot afslutning på en god sæson, hvor holdet har udviklet sig fodboldmæssigt, samtidig med, at de har haft det sjovt sammen. Sidder der nogle piger og tænker, at fodbold måske er noget for dem, så kan de kontakte Borup Fodbold – der er altid brug for flere, der kan li’ at spille fodbold og ha’ det sjovt sammen med andre!