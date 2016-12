Borup på Danmarkskortet på kedelig baggrund

Politiet sendte andenjuledag dykkere i vandet i søen ved Regnemark Bakke for at lede efter spor, som kan bringe efterforskerne et skridt nærmere på at opklare, hvad det skete efter, at Emilie Meng forsvandt fra Korsør Station den 10. juli.

Enkelte mennesker har har været forbi for at sætte et lys, siden det om aftenen førstejuledag blev kendt, at det var Emilie Meng, som en hundelufter juleaften fandt liggende ved søen. Men ellers er stedet meget roligt.

Området er afspærret, og Politihjemmeværnet, som bevogter det, har udpeget et sted, hvor berørte kan sætte et lille minde og en hilsen til Emilie.

Der kommer nogle folk for at stille et lys. Vi har udpeget et område, hvor de kan få lov at stille deres lys og mindes. De har haft behov for at kigge forbi. De fleste mennesker, der har været herude, er fra pressen. Vi fortæller folk, at de ikke kan komme gennem området her. Det kan de godt forstå. Folk plejer at respektere os rigtig godt, siger kaptajn og kompagnichef for Politihjemmeværnet i Køge, John Outzen.