Boligejere i Borup bliver klogere på boligens pris

De seneste års positive takter på boligmarkedet med stigende boligpriser, hurtigere salg og lave renter har gjort mange boligejere nysgerrige på, hvad deres bolig er værd. Det mærkes ikke mindst hos danbolig i Borup, som ofte bliver kontaktet af nysgerrige boligejere.

"Vi er i dialog med mange boligejerne, der gerne vil have vores vurdering af, om de stigende priser på boligmarkedet også har smittet positivt af på deres bolig, og i mange tilfælde kan vi heldigvis give dem gode nyheder, når vi har lavet en salgsvurdering," siger Helle Lynge fra danbolig Borup.

I weekenden den 4.-5. marts kan endnu flere boligejere blive klogere på værdien af deres bolig, når danboligs lokalkendte mæglere tilbyder at tage hjem til boligejere i Borup og omegn for at give en gratis og uforpligtende vurdering af salgsprisen og en indblik i det lokale boligmarked.

Salgstanker eller ej

Når danboligs mæglere vurderer salgsprisen på en bolig, tager mægleren ikke kun udgangspunkt i boligens stand, størrelse og beliggenhed i lokalområdet, men også boligens muligheder i form af konkrete råd til en eventuel optimering af salgsprocessen.

"Man behøver ikke gå i konkrete salgstanker for at få besøg af os den 4.-5. marts. Vores Vurderingsweekend henvender sig også til boligejere, som bare er nysgerrige på, hvad deres bolig er værd, og måske leger lidt med tanken om at sætte til salg," siger Helle Lynge og fortsætter:

"Uanset om man går i salgstanker eller ej, kan en salgsvurdering åbne muligheden for at realisere nogle drømme, og hvis boligen er steget i værdi, kan det måske være med til at finansiere en større eller nyere bolig, der passer bedre til familiens nuværende behov og ønsker," siger hun.

Ny bolig på ønskelisten

Når vi ser på de seneste tal fra Realkreditrådet, har mange boligejere har fået mere friværdi mellem hænderne. I Østsjælland er salgsprisen på parcel- og rækkehuse steget med 5,1 procent og 7 procent på ejerlejligheder, når vi sammenligner de første tre kvartaler af 2016 med samme periode året før.

"Det er en meget flot stigning, som boligejerne kan være rigtig godt tilfredse med, og når vi samtidig husker på, at handelsaktiviteten plejer at være flot i forårsmånederne, er det en rigtig god ide at planlægge sit boligsalg allerede nu," siger Helle Lynge.

Alle kan få et gratis vurdering i weekenden den 4.-5. marts ved at tilmelde sig danboligs Vurderingsweekend på danbolig.dk eller ved at kontakte danbolig Borup