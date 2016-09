Børnehuset Atlantis sikrede sig pokalen

Børnehuset Atlantis mødte talstærkt op for at forsvare pokalen fra sidste års høstfest i Viby. Og igen i år løb det lille private børnehus af med sejren i Realmæglerløbet.

Det er ved at blive en tradition, at Børnehuset Atlantis deltager i realmæglerløbet under høstfesten i Viby. Lige som sidste år sikrede børnehuset sig pokalen. "Vi har en fantastisk opbakning fra forældrene, når vi laver aktiviteter i børnehuset – uanset om det er til arbejdsdage på legepladsen, sommerfest eller som nu børnehusets deltagelse i høstfesten, så møder børn og forældre talstærkt op. Det er virkelig dejligt - og det er nok et udtryk for det sammenhold, der er i en lille institution som vores", fortæller børnehusets formand Anita Dueholm.



Det er ikke kun løb, at Børnehuset Atlantis har succes med. Børnehuset har haft en fantastisk tilgang af børn siden børnehuset blev privat i 2014. "Det er gået over al forventning og der kommer hele tiden nye børn til. Der er mange, der har fået øjnene op for, at Børnehuset Atlantis kan noget særligt med sine små og trygge rammer og vores fantastiske personale.", fortsætter Anita Dueholm og tilføjer:



"Det har kun været en fordel at blive privat. Nu sætter vi selv rammerne og vi kan konstatere, at det har været muligt at gøre tingene endnu bedre, fordi ressourcerne ikke forsvinder i administration. Det vigtigste for os forældre er jo, at der er nok kompetente og omsorgsfulde voksne til at tage sig af vores børn. Børnehuset Atlantis’ økonomi er rigtig god. Og selvom vi kører med samme forældrebetaling som de kommunale institutioner, har vi luft i økonomien til at ansætte mere personale til det pædagogiske arbejde med børnene end tidligere."

Det er også blevet til nye legeredskaber på legepladserne. Børnehuset Atlantis er kendt for at prioritere udelivet højt – både med mange udetimer på legepladserne og med udflugter og ture. Nu har den gode økonomi i børnehuset gjort udelivet på legepladserne endnu sjovere. Børnehavebørnene boltrer sig på en ny crossfit bane og den højt elskede bakke har fået en rutsjebane. I vuggestuen tumler de små rundt på et nyt motorik- og legeredskab. Børnene er vilde med de nye legemuligheder, så der er basis for masser af udesjov i sensommeren.



