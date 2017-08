Børnedyrskue i Borup

Børnedyreskue d. 19. August 2017. Husk din gratis tilmelding.

Ja, så er forberedelserne i gang til Skovbo Y´s Mens Clubs Børnedyrskue på "Savværksgrunden", Østergade 37, 4140 Borup – i år for 42. gang. Det gode vejr er bestilt og den gode stemning kommer jo helt automatisk! Desværre gør nylige udbrud af kaninsygen VHD i Greve og Herfølge, at vi ligger i karantænezonen og derfor ikke kan udstille kaniner. Det berører ikke andre dyrearter, så har du andre kæledyr, modtager vi meget gerne din tilmelding.

Tilmelding er senest d. 17. august, men det er en stor hjælp for os, hvis du snarest tilmelder dit kæledyr på vores hjemmeside : www.dyrskueiborup.dk. Her findes også dagens program. Eventuelle spørgsmål til Peder Bjældager tlf. 56527300/21256246 eller peder-bjaeldager@dadlnet.dk. Igen i år er det gratis at udstille, uanset antal dyr, mod at du betaler entré som alle andre, så kom og vis dit kæledyr samt din glæde og viden om det! Alle dyr - dog ikke kaniner eller hingste - modtages med glæde.



Sammen med udstillingen har vi fået sat et godt underholdningsprogram i ringen, så vi kan igen byde på en rigtig familiedag i Borup.

Program: Kl. 09.00 åbnes indgangene og dyrene begynder at ankomme. Kl. 09.45 starter vi med festlig musik ved Køge Skoleorkester og Kl 10.00 holder Køges borgmester Flemming Christensen den officielle åbningstale, hvorefter Køge Skoleorkester spiller igen. Kl. 10.30 starter underholdningen i ringen, først rideopvisning ved Jonstrupgård Rideskole. KL. 11.40 viser Skovbo DCH (Danmarks civile hundeførerforening) hvad hunde kan lære og bruges til. Over middag underholder "Happy Einar" med finurlige ballondyr og tryllerier – som vanligt forventes han, at trække "en hale af børn" efter sig hele eftermiddagen. Kl. 13.00 har Borup Idrætsforening arrangeret fodboldkamp og derefter opvisning i stortrampolin. Udstilleraktiviteter og præsentation af dyrene samt præmieoverrækkelse sker løbende om eftermiddagen. Til sidst overrækkes vandrepokaler af Peder Bjældager, Skovbo Y´s Mens Præsident, før skuet lukker kl.16.00.



Udover underholdning er der ekstra mange boder, minigolf, tombolaer, fiskedam, spejderaktiviteter og flødebollekastning. Kræftens Bekæmpelse er her igen med hoppeborg og ansigtsmaling, HH-rideskole med ponyer, så børnene kan prøve en tur på hesteryg og der vil være mulighed for at se Borup by fra hestevogn. Desuden er der flere udstillinger på pladsen, samt hjælp at hente for både sult og tørst i vor velassorterede cafeteria.



Entre: Børn kr. 20 (4 – 14 år) voksne kr.30.



Det er uden betydning, om dyret er racerent - dommerne lægger mest vægt på barnets forhold til dyret og viden om dets pasning og pleje. Takket være gode lokale sponsorer kan vi flere gange i dagens løb udlodde gevinster på indgangsbilletten (husk at gemme den) og der er mange fine præmier til udstillere. Alle udstillere får medalje og diplom, så reserver dagen og send os flux din tilmelding.



Med venlig hilsen

www.skovbo-ysmen.dk