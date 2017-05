Børn får gode oplevelser på Lystfiskeriets Dag

Søndag d. 21. maj 2017 går jagten ind på gode lystfiskeroplevelser i naturen for alle børn – tag dit barn eller barnebarn med og vær en del af det nærvær og de autentiske oplevelser lystfiskeriet byder på.

Roskilde Sportsfiskerklub og Danmarks Sportsfiskerforbund inviterer forældre, bedsteforældre og børn til en hyggelig fiskedag ved Hedeland Fiskesø, Hedehusene, hvor det er muligt at fiske efter skaller, aborrer, gedder og udsatte ørreder. Mød op mellem kl. 10 og 14 - vi venter ved fiskesøen.

På www.rsk64.dk kan man under 'Fiskevande' se koordinaterne og adgang fra Brandhøjgårdsvej (der sættes skilt på den rigtige røde port).

Det er ikke nødvendigt at man har fisket før, da der er folk fra klubben parat med gode råd og tips til fiskeriet. Man skal selv medbringe fiskegrej, men vi har få stænger med, som juniorerne kan låne; stængerne kan ikke reserveres.

Der er præmie til en junior for at fange dagens største ørred.

Deltagelse er gratis for juniorer under 16 år. Voksne fiskere skal betale 50 kr. for dagskortet (medlemmer af RSK64 dog kun 25 kr.). Tilmelding og betaling ved ankomst.

Gode oplevelser i fællesskab

Lystfiskeriets Dag er et landsdækkende initiativ fra Danmarks Sportsfiskerforbund og de lokale sports- og lystfiskerforeninger samt fiskesøer. Lystfiskeriets Dag afholdes i samarbejde med ABU Garcia og Fangstjournalen, der har sponsoreret præmier og grej på dagen. Desuden har DTU-Aqua sendt infomateriale om online APP’en Fangstjournalen. Lokale grejbutikker fra Roskilde er også på banen med præmier.